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ترامب في كذبة أول نيسان: “أعلق حملتي”

1 - أبريل - 2024

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب

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واشنطن: أحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مفاجأة، الإثنين، بإرسال رسالة الى مؤيديه جاء فيها “أنا أعلّق حملتي”، تبيّن لاحقا أنها كذبة أول نيسان/أبريل وتهدف في الواقع إلى جمع أموال جديدة لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعث الرئيس الجمهوري السابق الذي يسعى للفوز على منافسه الرئيس الديموقراطي جو بايدن بهذه الرسالة إلى ناخبيه عبر البريد الإلكتروني وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة مرفقة برابط.

وبعد الضغط عليه، يصل متلقو الرسالة إلى موقع يدعوهم إلى التبرع بمبلغ 5 دولارات أو 500 دولار أو 3300 دولار لحملة ترامب.

وكتب على الموقع بأحرف كبيرة “هل اعتقدت فعلا أنني سأعلّق حملتي؟ إنها كذبة أول نيسان/إبريل!”.

ومنذ بضع سنوات، يتلقى الناخبون الأمريكيون سيلا من الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية لدعوتهم إلى المساهمة ماليا في الحملات الانتخابية.

(أ ف ب)

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