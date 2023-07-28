ترامب في مقابلة إذاعية: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو ثبتت إدانتي

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لن يُنهي حملته الرئاسية لعام 2024 حتى لو ثبُتت إدانته وحُكم عليه في عدة تهم موجهة إليه.

وتحدث ترامب في مقابلة ببرنامج جون فريدريكس الإذاعي بعد يوم من توسيع الادعاء الاتحادي نطاق التحقيق في القضية المرفوعة ضده فيما يتعلق بتعامله مع وثائق سرية بعد تركه منصب الرئاسة.

و نفى ترامب اليوم الجمعة تهم إساءة التعامل مع تسجيلات أمنية طلبها محققون اتحاديون، وذلك بعد يوم من إضافة الادعاء تهما جديدة لترامب بأنه أمر موظفيه في منتجع في فلوريدا بحذف مقاطع الفيديو.

وذكر ترامب، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، في مقابلة مع الإذاعي المحافظ جون فريدريكس أنه يعتقد أنه لم يكن مطالبا بتسليم التسجيلات الأمنية من منتجع مار-إيه-لاغو بفلوريدا ولكنه فعل ذلك على أية حال.

وقال ترامب “كانت تلك تسجيلات أمنية. سلمناهم إليهم”.

وقدم المحقق الخاص الأمريكي جاك سميث ثلاثة اتهامات جنائية جديدة ضد ترامب أمس الخميس مما يرفع إجمالي التهم إلى 40، كما اتهم كارلوس دي أوليفيرا، وهو عامل صيانة في منتج مار-إيه-لاجو الذي يملكه ترامب، بالتآمر لتضليل العدالة ووجه إليه اتهاما بمساعدة ترامب في إخفاء الوثائق.

(رويترز)