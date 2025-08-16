ترامب: قد اضطر للتفكير في فرض رسوم على مشتري النفط الروسي في غضون أسبوعين أو ثلاثة

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه لن يضطر إلى التفكير في فرض رسوم جمركية مضادة على الدول التي تشتري النفط الروسي في الوقت الحالي، لكنه قد يضطر إلى ذلك “في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع”.

وقال ترامب لشون هانيتي من قناة فوكس نيوز بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا “حسنا، بسبب ما حدث اليوم، أعتقد أنني لست مضطرا للتفكير في ذلك”.

وأضاف “الآن، قد أضطر للتفكير في ذلك بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو ما شابه، ولكن ليس علينا التفكير في ذلك الآن. أعتقد، كما تعلمون، أن الاجتماع سار على نحو جيد للغاية”.

(رويترز)