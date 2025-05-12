ترامب يلمح الى إمكان تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا ودمشق ترحب- (فيديو)

واشنطن: ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين إلى امكان تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لتمكينها من تحقيق “انطلاقة جديدة”.

وقال ترامب في البيت الأبيض “علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات التي قد نقوم بتخفيفها. قد نرفعها عن سوريا لأننا نريد أن نمنحها بداية جديدة” مضيفا أنه بحث الأمر مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

BREAKING: President Trump said that he may ease US sanctions on Syria in response to a request from Turkish President Erdogan: -We’re going to have to make a decision on the sanctions, which we may very well relieve

-We may take them off of Syria because we want to give them a… pic.twitter.com/IURIbVGKER — Rabia İclal Turan (@iclalturan) May 12, 2025

بدورها رحّبت سوريا الإثنين بتصريحات الرئيس الأمريكي وفق بيان لوزارة الخارجية السورية، وذلك في خضم سعيها لإعادة إعمار البلاد بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وجاء في بيان الخارجية أن دمشق ترحب بتصريحات ترامب “بشأن إمكانية رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وتعتبرها خطوة مشجعة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري”.

ترحب وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن العقوبات المفروضة على سوريا pic.twitter.com/82bh00dLQh — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) May 12, 2025

وتطالب السلطات الجديدة في دمشق منذ توليها الحكم، المجتمع الدولي برفع العقوبات المفروضة على قطاعات ومؤسسات رئيسية في البلاد منذ اندلاع النزاع في 2011، وتعتبرها خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد والشروع في مرحلة إعادة الإعمار.

وقامت بعض الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بتخفيف بعض من هذه العقوبات، الا أنها رهنت القيام بخطوات أكبر، باختبار أداء السلطات الجديدة في مجالات عدة مثل مكافحة “الإرهاب” وحماية حقوق الانسان والأقليات.

وحذّر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة في شباط/فبراير، من أنه في ظل معدلات النمو الاقتصادية الحالية، لن تتمكن سوريا من استعادة مستوى الناتج المحلي الاجمالي لفترة ما قبل النزاع، قبل حلول العام 2080.

(أ ف ب)