ترامب: “قريبون جدا” من التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إنهم “قريبون جدا” من التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مؤتمر العمل السياسي للتيار المحافظ في واشنطن.

وقال ترامب، إن إدارته “قريبة جدا” من التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، وأن “ما حدث حتى الآن (خلال الحرب) كان وضعا فظيعا”.

وأضاف: “لقد تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأعتقد أن هذا الأمر (الحرب الروسية – الأوكرانية) يجب أن ينتهي”.

ولفت ترامب، إلى أن “الولايات المتحدة قدمت 350 مليار دولار لأنه كان هناك رئيس وإدارة غبية وغير كفؤة”.

وأردف: “نريد المعادن الثمينة والنفط، وكل ما يمكننا العثور عليه”.

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية تحولا في الموقف الأمريكي عقب تولي دونالد ترامب الرئاسة.

ويسعى ترامب إلى دفع الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وبوتين لإنهاء الحرب سريعا عبر المفاوضات.

وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، أعلن ترامب توصله إلى اتفاق مع بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي هذا الإطار، استضافت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، محادثات روسية أمريكية تناولت العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تأكيد أوروبي أن “السلام في أوكرانيا لا يمكن تحقيقه دون أوروبا”.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)