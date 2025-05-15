ترامب: قريبون من اتفاق مع إيران.. وقد “نعود للعمليات العسكرية” ضد الحوثيين

لندن- “القدس العربي”: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن اعتقاده بأن بلاده قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.
وقال ترامب، في كلمة خلال لقاء بقطر التي يزورها ضمن جولة خليجية: “أريد أن تصبح إيران دولة كبيرة، لكن لا يمكنها أن تمتلك سلاحاً نووياً”.
وتابع: “أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق مع إيران”.
واعتبر أنه “على طهران أن تشكر الأمير تميم، فآخرون يريدون أن نوجّه ضربة قاسية لإيران، على عكس قطر”.
وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده قد تستأنف العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، في حال شنّوا هجوماً، في أعقاب الاتفاق المبرم بينهما برعاية عُمانية، في أيار/مايو الحالي.
وأوضح ترامب: “نحن نتعامل مع الحوثيين، وأعتقد أن ذلك كان ناجحاً جداً، ولكن ربما يتم شن هجوم غداً، وفي هذه الحالة نعود إلى الهجوم”.
(وكالات)
وهل صدقتم(حكاية)الاتفاق العسكري بين اليمن وامريكا)..ترمب فعل ذلك لضمان عدم تعرض طائرته الرئاسية من الصواريخ اليمنية…وبعد حصوله على اموال الجزية التي دفعها العربان الخليجيين…ستعودالطائرات الامريكية الى عادتها الارهابية في قصف الشعب اليمني….من يصدق اليهود لا اراه الا بائسا اقرب الى هبنقة وسردياته
هذا ماكنا نخشاه! أي أن تتطغى المحادثات حول الإتفاق مع إيران على وقف حرب الإبادة والجرائم الوحشية على الشعب الفلسطيني. ذلك أن نتنياهو المجرم الفاشي الفاسد يتعنت بحماقة ولابد من الضغط عليه لكي يتوقف عن إجرامه. هل ستحصل تطورات جديدة في الأيام القادمة مثلاً أن تتخذ الدول العربية قرار بالإجماع بوقف التطبيع للضغط على نتنياهو وحكومة الإحتلال الإسرائيلي الفاشية المتطرفة لوقف هذه الجرائم الوحشية وإدخال المساعدات الغذائية إلى غزة.
والله ذل وهوان وخزي مابعده خزي على الاقل قبل ماتعطوه اموالكم اضغطوا عليه لكي يوقف الإبادة حتى تتوقف وعلى الاقل دخول الغداء لاخواننا في غزة والضفة والذي أخشى منه ان يعود وتتبخر اموالكم وعادت ماسيحدت لمادا هادا الخوف وهادا الهوان افيقوا فالغرب لن يرحمنا
المشكلة هناك فئة تصدق كل شيء يخرج من الغرب رغم تراه أعين عكس ما نسمعه سبحان الله العظيم
تركو غزة التي تباد لم يثحدثو عنها
ترامب الآن محاط بمجموعة من حمقى جبناء وعملاء يمدحهم ويأخد أموال وهدايا ليدفع فاتورة أمريكا كما وعدهم وهو الآن مندهش من أرقام لم يكن يتوقعها
فلسطين لك الله حسبنا الله ونعم