ترامب: قريبون من اتفاق مع إيران.. وقد “نعود للعمليات العسكرية” ضد الحوثيين

ترامب مع قادة الأعمال في الدوحة. 15 مايو 2025. ا ف ب

لندن- “القدس العربي”: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن اعتقاده بأن بلاده قريبة من التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب، في كلمة خلال لقاء بقطر التي يزورها ضمن جولة خليجية: “أريد أن تصبح إيران دولة كبيرة، لكن لا يمكنها أن تمتلك سلاحاً نووياً”.

وتابع: “أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق مع إيران”.

واعتبر أنه “على طهران أن تشكر الأمير تميم، فآخرون يريدون أن نوجّه ضربة قاسية لإيران، على عكس قطر”.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده قد تستأنف العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، في حال شنّوا هجوماً، في أعقاب الاتفاق المبرم بينهما برعاية عُمانية، في أيار/مايو الحالي.

وأوضح ترامب: “نحن نتعامل مع الحوثيين، وأعتقد أن ذلك كان ناجحاً جداً، ولكن ربما يتم شن هجوم غداً، وفي هذه الحالة نعود إلى الهجوم”.

(وكالات)