ترامب كان سيُدان لو أنه لم يُنتخب رئيساً 

في الصورة دونالد ترامب والمدعي الخاص جاك سميث. ا ف ب

واشنطن: أفاد تقرير للمدعي الأمريكي الخاص جاك سميث، نشره الإعلام الأمريكي صباح الثلاثاء، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان ليدان على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، لو أنه لم يُنتخب رئيساً.

وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأمريكية بأن “الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائياً قاطعة، ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماماً”.

وأضاف: “لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة”.

اتُّهم ترامب، الذي يعود إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، هو الجلسة في الكونغرس التي كانت مخصصة للمصادقة على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، يوم السادس من كانون الثاني/يناير، عندما هاجم حشد من أنصار الجمهوري الكابيتول.

JUST IN: Judge Cannon ruled that the DOJ can release Jack Smith’s 2020 election report. This is TERRIBLE news for Trump, who fiercely opposes the release of the special counsel’s report about the January 6 attack on the Capitol. pic.twitter.com/4dvWqrQGVl — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 13, 2025

وأسقط سميث القضية الجنائية الفدرالية ضد ترامب بعدما فاز في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وبعيد صدور التقرير، رد ترامب عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشال” واصفاً سميث بأنه “مختلٌ عقلياً”، مضيفاً بأنه “لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـسيّده قضائياً”.

وأضاف، في منشور آخر: “في تعبير عن مدى يأس جاك سميث المختل عقلياً، نشر استنتاجاته الزائفة عند الساعة الواحدة صباحاً”.

وردّت القاضية آيلين كانون، التي عيّنها ترامب، قضية منفصلة ضد الرئيس المنتخب، العام الماضي، ترتبط بطريقة تعامل ترامب مع وثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض، لكن اثنين من المتهمين معه في القضية نفسها لا يزالان يواجهان اتهامات.

غادر سميث وزارة العدل الأسبوع الماضي، بعد أيام على تقديم تقريره النهائي كمدّع خاص.

(أ ف ب)