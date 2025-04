ترامب كان سيُدان لو أنه لم يُنتخب رئيساً 

واشنطن: أفاد تقرير للمدعي الأمريكي الخاص جاك سميث، نشره الإعلام الأمريكي صباح الثلاثاء، بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب كان ليدان على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات العام 2020، لو أنه لم يُنتخب رئيساً.

وجاء في التقرير أن وجهة نظر وزارة العدل الأمريكية بأن “الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائياً قاطعة، ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماماً”.

وأضاف: “لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب (المدعي الخاص) بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة”.

اتُّهم ترامب، الذي يعود إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والتآمر لعرقلة إجراء رسمي، هو الجلسة في الكونغرس التي كانت مخصصة للمصادقة على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، يوم السادس من كانون الثاني/يناير، عندما هاجم حشد من أنصار الجمهوري الكابيتول.

