ترامب: كان يجب ألا أغادر البيت الأبيض

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم الأحد، إنه يأسف على مغادرته البيت الأبيض بعد خسارته التي لم يعترف بها أبدا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020 .

وقال ترامب، المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، في تجمع انتخابي في ليتيتس، بولاية بنسلفانيا: “كان لدينا أكثر الحدود أمانا في تاريخ بلدنا وقت أن غادرت، كان يجب ألا أغادر، أعني، بصراحة، لأننا قمنا بعمل جيد جدا”.

وتابع ترامب أنه يوجد الآن “المئات من المحامين” في كل مركز اقتراع للانتخابات الرئاسية القادمة.

وتحدث ترامب عن إنجازات رئاسته قائلا: “كان لدينا أفضل اقتصاد على الإطلاق، كان لدينا ذلك الجدار، كان لدينا كل شيء”.

وخسر ترامب الانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن، وإلى الآن، يرفض الاعتراف بالهزيمة، وقد قدم عشرات الدعاوى القضائية والتي خسرها أمام المحاكم.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني 2021، أدى إصراره على أنه الفائز، وأن “نصره” سرق منه، إلى اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول في واشنطن، مقر الكونغرس الأمريكي.

وفي نهاية المطاف، غاب ترامب عن مراسم تنصيب بايدن في وقت لاحق من ذلك الشهر، ما كسر تقليدا طويل الأمد. وغادر البيت الأبيض قبل بضع ساعات من مراسم التنصيب.

ويواجه ترامب الديمقراطية كامالا هاريس في انتخابات 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الرئاسية، والتي أثار شكوكا حول نزاهتها.

