ترامب: «لا نية» لتخفيف الرسوم الجمركية على واردات الصُلب والألومنيوم ولا استثناء منها

واشنطن – وكالات: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنهً «لا نية» لديه لتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصُلب والألومنيوم أو استثناء دول منها في وقت تتجه واشنطن نحو حرب تجارية شاملة مع كبرى شركائها.

وشدد بدلا من ذلك على تعهد لفرض رسوم في موعد أقربه الثاني من نيسان/أبريل للتصدي لما يعتبرها ممارسات تجارية غير منصفة بحق واشنطن، ما يعزز احتمالات استهداف المزيد من المنتجات والشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال إن «الثاني من نيسان/أبريل هو يوم تحرر لبلدنا». وأضاف «وصلت مليارات الدولارات إلى بلادنا من الآن وستأتي مبالغ كبيرة اعتبارا من الثاني من نيسان/أبريل».

وكان قد هدد يوم الخميس الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المئة على واردات النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى من أوروبا.

من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس إن الولايات سترد على الدول التي فرضت رسوما جمركية عليها.

وأضاف لبرنامج «واجه الأمة» الذي تبثه شبكة «سي.بي.إس» التلفزيونية «هذا الأمر عالمي. ليس ضد كندا ولا ضد المكسيك ولا ضد الاتحاد الأوروبي، وإنما ضد الجميع».

وأضاف «ومن ثم انطلاقًا من هذا الأساس الجديد للإنصاف والمعاملة بالمثل، سننخرط -ربما- في مفاوضات ثنائية مع دول حول العالم بشأن ترتيبات تجارية جديدة تناسب كلا الجانبين».

وقال روبيو، الذي لم يتحدث بالتفصيل عن شكل الاتفاقيات الجديدة، إن الولايات المتحدة «ستعيد ضبط هذا الأساس» لضمان المعاملة بإنصاف.

وأضاف «لا نحبذ الوضع الراهن. سنحدد وضعاً راهناً جديداً، وبعد ذلك يمكننا التفاوض على شيء ما، إذا رغبت الدول الأخرى في ذلك. ما لدينا الآن لا يمكن أن يستمر».

على صعيد آخر قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه «لا توجد ضمانات» بعدم حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة، لكنه استبعد احتمال حدوث أزمة مالية.

وانخفضت أسواق الأسهم الأمريكية بشدة الأسبوع الماضي وسط تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن سياسات الرئيس دونالد ترامب المتغيرة باستمرار، ومنها تهديدات بفرض رسوم جمركية على أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وعندما سُئل عما إذا كان بإمكانه ضمان عدم حدوث ركود اقتصادي في ظل وجود ترامب في السلطة، أجاب بيسنت «لا توجد ضمانات. من كان ليتوقع ظهور كوفيد؟.» وأضاف أنه يضع سياسات قوية ومتينة، مؤكدا ضرورة تخلص الولايات المتحدة مما أسماه الإنفاق الحكومي الضخم.

ورفض بيسنت المخاوف بشأن الانخفاضات الأخيرة في أسواق الأسهم، قائلاً إن التصحيحات إيجابية، وإن الأسواق «ستحقق أداء رائعا» إذا طبقت الإدارة سياسة ضريبية فعالة وخففت القيود وحققت أمن الطاقة. وأضاف «سنمر بمرحلة انتقالية ولن نواجه أزمة».