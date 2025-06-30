ترامب «لا يعرض شيئاً» على إيران… وبزشكيان: نهج وكالة الطاقة يهدّد العالم

واشنطن – وكالات: أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير، في حصيلة جديدة، ارتفاع عدد القتلى إلى 935 شخصا بينهم 38 طفلا و102 امرأة، نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوما.

سياسيا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، إنه “لا يعرض شيئا” على إيران، وهو “لا يتحاور معها”، وذلك بعد أيام من تحذيره من أنه لن يتردد في قصف البلاد مجددا إذا سعت إلى الحصول على السلاح النووي.

في المقابل صرح نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، بأنه لا يمكن استئناف المحادثات الدبلوماسية مع واشنطن إلا إذا استبعدت الولايات المتحدة شنّ ضربات جديدة على إيران. وقال “نسعى للحصول على إجابة على هذا السؤال: هل سنشهد تكرارا لعمل عدواني ونحن منخرطون في حوار؟”.

وعن الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف صرّح بأن برنامج طهران النووي “تضرر بشكل يصعب إصلاحه لسنوات” بعد الهجوم الأمريكي على إيران.

إلى ذلك انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس، التي كان قال فيها إن إسرائيل تقوم بالعمل القذر ضد إيران نيابة عن الجميع.

وأدان المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، تصريح ميرتس عن “العمل القذر”، وقارنه بالعهد النازي، وقال: “لم أكن لأتصور قط أن مستشار ألمانيا سيستخدم لغة تستخدم لتبرير جرائم هتلر العنصرية” . وأضاف “أعتقد أن هذا سيكون وصمة عار تاريخية وأبدية على ألمانيا” .

وردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير المباشرة، صرح آية الله ناصر مكارم شيرازي، وهو رجل دين مؤثر، بأن التهديدات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي تعتبر لعنة وخطيئة، يعاقب عليها بالإعدام بموجب الشريعة الإسلامية. واتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية بانتهاج “معايير مزدوجة” تجاه ملف إيران النووي، محذرا من أن هذا النهج يهدد أمن المنطقة والعالم. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه، أمس الإثنين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف أن إيران حكومة وشعبا وبرلمانا تعتقد بأن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (رفائيل غروسي) “لم يتصرف بحيادية” تجاه ملف طهران النووي.

بزشكيان أشار كذلك إلى أن أنشطة إيران النووية تتم تحت إشراف مفتشي “الطاقة الذرية” وبرفقة كاميرات مراقبة.

وتابع: “رغم ذلك، وقعت أعمال تخريب ضد منشآتنا النووية من قبل إسرائيل، تلتها هجمات عسكرية أمريكية” .

وأمس الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يمكن أن يستمر كما كان، بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية، وإن قرار البرلمان بتعليق التعاون مع الوكالة مُلزم للحكومة.