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ترامب لبلومبرغ: لن أسعى لإقالة باول من رئاسة المركزي الأمريكي قبل نهاية فترته

17 - يوليو - 2024

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واشنطن:  قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إنه لن يسعى إلى إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول قبل انتهاء فترة ولايته.

وأضاف في مقابلة مع بلومبرج نشرت اليوم الثلاثاء إنه سيدرس تعيين جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جيه.بي مورجان وزيرا للخزانة إذا فاز في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ورفض جيه.بي مورجان التعليق على تصريحات ترامب. وتستمر ولاية باول حتى يناير/ كانون الثاني 2028. وقالت بلومبرج إنها أجرت المقابلة في أواخر يونيو/ حزيران.

وقال ترامب إنه يتعين على مجلس الاحتياطي الاتحادي الإحجام عن خفض أسعار الفائدة قبل انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني التي يواجه فيها المرشح الرئاسي الجمهوري الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن.

وأضاف ترامب في المقابلة إنه سيخفض معدل الضريبة على الشركات إلى ما يصل إلى 15 بالمئة، وأنه لم يعد يخطط لحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية تيك توك.

وبالإضافة إلى استهداف الصين برسوم جمركية جديدة تتراوح بين 60 إلى 100 بالمئة، قال ترامب إنه سيفرض رسوما شاملة نسبتها 10 بالمئة على الواردات من الدول الأخرى، مشيرا إلى شكاوى من عدم شراء الدول الأجنبية ما يكفي من السلع الأمريكية.

(رويترز)

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