واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن لديه أخبارًا جيدة بخصوص قطاع غزة، وذلك في إشارة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حماس”.

جاء ذلك في تصريح صحفي أثناء توقيع عدد من الأوامر الرئاسية في البيت الأبيض، مساء الأربعاء، قبل لقائه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن.

وخلال شكره لمبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، قال ترامب: “لدينا أخبار جيدة بخصوص غزة، وأخبار جيدة بشأن مسائل أخرى عالية المستوى نعمل عليها”، دون أن يفصح عن تفاصيل بهذا الصدد.

ومنذ 6 يوليو/تموز الجاري، تُجرى في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات غير مباشرة بين “حماس” وإسرائيل، في محاولة جديدة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

والاثنين، أعرب ترامب عن تفاؤله بشأن التوصل إلى صفقة، وقال إن وزير خارجيته ماركو روبيو “وجميع المعنيين يعملون بجد كبير بشأن قطاع غزة، نُحقق تقدمًا جيدًا، وأعتقد أنه سيكون هناك قريبًا ما يمكن الحديث عنه”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

(الأناضول)