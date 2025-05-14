ترامب: “لدينا إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين”

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة بثّتها شبكة فوكس نيوز مساء الثلاثاء قبيل ساعات من تعليق واشنطن وبكين الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلتا فرضها على بعضهما البعض أنّ الولايات المتّحدة توصّلت إلى “إطار لاتفاق متين للغاية مع الصين”.

وقال ترامب في المقابلة التي أجريت معه على متن الطائرة الرئاسية أثناء توجهه إلى السعودية في أول جولة خارجية له في ولايته الثانية “لدينا الإطار لاتفاق متين للغاية مع الصين”، مضيفا “آن الأوان لأن تنفتح الصين، وهذا جزء من اتفاقنا. سندفع الصين للانفتاح. برأيي، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للاهتمام” في الاتفاق.

(أ ف ب)