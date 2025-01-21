ترامب: لست واثقا من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير واثق من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والذي بدأ سريانه يوم الأحد.

وأضاف ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي في أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية في أول أيام فترة رئاسته الثانية، أن القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان يبدو وكأنه “موقع هدم ضخم” وتجب إعادة بنائه بطريقة مختلفة.

(رويترز)