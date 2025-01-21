ترامب: لست واثقا من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير واثق من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والذي بدأ سريانه يوم الأحد.
وأضاف ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي في أثناء توقيعه على أوامر تنفيذية في أول أيام فترة رئاسته الثانية، أن القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان يبدو وكأنه “موقع هدم ضخم” وتجب إعادة بنائه بطريقة مختلفة.
(رويترز)
مأساة إنسانية بقطاع غزة تفرض على مانحين دوليين (دول العالم الحر ودول خليج عربي) تمويل تجريف ركام هائل ناشيء عن الحرب مع تجريف كل شبكة الأنفاق باتجاه البحر لزيادة مساحة اليابسة وتوسيع عرض القطاع عدة كيلومترات داخل البحر خاصة مع الحاجة لإضافة مساحات لاستيعاب تزايد سكاني بدون خفض مساحات زراعية وبدون تهجير سكان لخارج القطاع، وبعد التجريف عليهم تمويل إنشاء بنية تحتية جديدة لشبكات الخدمات (مياه، كهرباء، صرف صحي، إتصالات، نقل)، وعليهم تمويل إعادة بناء مساكن ومؤسسات بإشراف إدارة فلسطينية مقبولة للمانحين
ههه ترامب المهرج يلعب مع أحرار غزة العزة و رب العزة إنهم جند الله المنصورون بالوعد الإلهي الذي سيسحق مخططات عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀