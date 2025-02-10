ترامب: لن يحظى الفلسطينيون بحق العودة بموجب خطة السيطرة على غزة- (فيديو)

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع، وذلك في مقتطفات من مقابلة أجريت معه ونُشرت الاثنين.
وقال ترامب لشبكة “فوكس نيوز” لدى سؤاله عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة “كلا، لن يعودوا”.
وأضاف “بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم”، مشيرا إلى أن العيش في القطاع لن يكون ممكنا قبل سنوات.
وكشف ترامب عن خطة غزة الصادمة للمرة الأولى في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار غضب الفلسطينيين.
وشدد الرئيس الأمريكي على وجوب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس، داعيا مصر والأردن إلى استقبالهم.
وقال في مقابلة “فوكس نيوز” التي ستُبث الاثنين بعدما عرض الجزء الأول منها الأحد إنه سيبني “مجتمعات رائعة” لأكثر من مليوني فلسطيني يقطنون غزة.
وقال “سنبني مجتمعات آمنة، بعيدة بعض الشيء من مكان وجودهم حيث كل المخاطر”.
وأضاف “في الأثناء، سأملك أنا هذه (الأرض). فكروا فيها كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة. لن يتم إنفاق كثير من المال”.
BREAKING: Trump says Palestinians don’t have the right to return to their land.
He literally just openly described Gaza as a “real estate development”.
This isn’t just offensive—it’s dehumanizing. Millions of people have suffered and died, and his takeaway is land development?… pic.twitter.com/OKrVwbnu1u
— Ed Krassenstein (@EdKrassen) February 10, 2025
(أ ف ب)
أيها الأحمق ستجر الخيبة والخسارة
ماهذا الجنون…
ترامب ينطبق عليه قول برنارد شو : “الشخص العقلاني يتوافق مع العالم حوله ، أمّا الأحمق فيطلب من العالم أن يتوافق معه”!
عشنا و رأينا أحدهم يصل لرئاسة أقوى بلد في العالم
و النظام الديمقراطي في حقيقته ينتخب دكتاتور لفترة معينة يستطيع أن يعمل فيها ما يحلو له ، و ترامب لديه أربع سنين ليعبث مثل ثور في متحف الخزف
ههها ……! الرجل البرتقالي يهذي وهو لا يشعر ……! من انت حتى تتجاسر و تتفوه بمثل هذا الكلام …؟ جعلت بلدك في الحضيض …!
ليقل ما يشاء هذا الأبله ….
الشعب الفلسطيني يقام الاحتلال الصهيوني منذ مئة عام قبل قيام الكيان
وسيقاوم هذا الطاووس المغرور
لم يستطع أن ينفذ صفقة القرن خلال أربع سنوات من حكمه البائس .
غزة لك بالمرصاد وستهزم كما هزم نابليون على اسوار عكا .
عاشت فلسطين من النهر الى البحر
🇵🇸. 🇵🇸. 🇵🇸. ✌️ ✌️ ✌️
بن سلمان و حكام العرب سيسألون يوم القيامة لمذا لم تغلقوا صنبور النفط و الغاز؟؟؟
أحلامكم كلها ستحطم في غزة هاشم بإذن الله .
ستكون نقطة انطلاقة للشرق الأوسط العربي الجديد
لن يقبل بها مسلم او عربي و ان فتح مصر او الأردن الحدود لهم بالدخول لمساندة اخوانهم ستكون نهايتكم . ترمب لن يحقق ما عجز عنه الآخرين .
والكل ينتظر كيف ستنساق الأمور وبأي طريق ستذهب .
وبنوا عربان صامتون صمت القبور
المشكل فينا نحن العرب ،لو وقفت كل الدول العربية صفا واحدا موقفا واحدا قرارات تسري على الجميع فان ابوجهل ترامب لايستطيع ان يشن الحرب على كل الدول العربية في وقت واحد ،الخيانة كلمة قبيحة فمابالك بفعلها