ترامب: لن يحظى الفلسطينيون بحق العودة بموجب خطة السيطرة على غزة- (فيديو)

10 - فبراير - 2025

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع، وذلك في مقتطفات من مقابلة أجريت معه ونُشرت الاثنين.

وقال ترامب لشبكة “فوكس نيوز” لدى سؤاله عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة “كلا، لن يعودوا”.

وأضاف “بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم”، مشيرا إلى أن العيش في القطاع لن يكون ممكنا قبل سنوات.

وكشف ترامب عن خطة غزة الصادمة للمرة الأولى في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما أثار غضب الفلسطينيين.

وشدد الرئيس الأمريكي على وجوب نقل الفلسطينيين من قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس، داعيا مصر والأردن إلى استقبالهم.

وقال في مقابلة “فوكس نيوز” التي ستُبث الاثنين بعدما عرض الجزء الأول منها الأحد إنه سيبني “مجتمعات رائعة” لأكثر من مليوني فلسطيني يقطنون غزة.

وقال “سنبني مجتمعات آمنة، بعيدة بعض الشيء من مكان وجودهم حيث كل المخاطر”.

وأضاف “في الأثناء، سأملك أنا هذه (الأرض). فكروا فيها كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة. لن يتم إنفاق كثير من المال”.

(أ ف ب)

  1. يقول عبد الله:
    فبراير 10, 2025 الساعة 3:06 م

    أيها الأحمق ستجر الخيبة والخسارة

  2. يقول مخمد اشيشي:
    فبراير 10, 2025 الساعة 4:48 م

    ماهذا الجنون…

  3. يقول محمد شهاب:
    فبراير 10, 2025 الساعة 5:01 م

    ترامب ينطبق عليه قول برنارد شو : “الشخص العقلاني يتوافق مع العالم حوله ، أمّا الأحمق فيطلب من العالم أن يتوافق معه”!
    عشنا و رأينا أحدهم يصل لرئاسة أقوى بلد في العالم
    و النظام الديمقراطي في حقيقته ينتخب دكتاتور لفترة معينة يستطيع أن يعمل فيها ما يحلو له ، و ترامب لديه أربع سنين ليعبث مثل ثور في متحف الخزف

  4. يقول ابن آكسيل:
    فبراير 10, 2025 الساعة 5:56 م

    ههها ……! الرجل البرتقالي يهذي وهو لا يشعر ……! من انت حتى تتجاسر و تتفوه بمثل هذا الكلام …؟ جعلت بلدك في الحضيض …!

  5. يقول فلسطيني كنعاني:
    فبراير 10, 2025 الساعة 6:02 م

    ليقل ما يشاء هذا الأبله ….
    الشعب الفلسطيني يقام الاحتلال الصهيوني منذ مئة عام قبل قيام الكيان
    وسيقاوم هذا الطاووس المغرور
    لم يستطع أن ينفذ صفقة القرن خلال أربع سنوات من حكمه البائس .
    غزة لك بالمرصاد وستهزم كما هزم نابليون على اسوار عكا .
    عاشت فلسطين من النهر الى البحر
    🇵🇸. 🇵🇸. 🇵🇸. ✌️ ✌️ ✌️

  6. يقول Abdallah Hadjali:
    فبراير 10, 2025 الساعة 6:36 م

    بن سلمان و حكام العرب سيسألون يوم القيامة لمذا لم تغلقوا صنبور النفط و الغاز؟؟؟

  7. يقول جوبا فلسطين:
    فبراير 10, 2025 الساعة 9:53 م

    أحلامكم كلها ستحطم في غزة هاشم بإذن الله .
    ستكون نقطة انطلاقة للشرق الأوسط العربي الجديد
    لن يقبل بها مسلم او عربي و ان فتح مصر او الأردن الحدود لهم بالدخول لمساندة اخوانهم ستكون نهايتكم . ترمب لن يحقق ما عجز عنه الآخرين .
    والكل ينتظر كيف ستنساق الأمور وبأي طريق ستذهب .

  8. يقول Abdo:
    فبراير 10, 2025 الساعة 10:46 م

    وبنوا عربان صامتون صمت القبور

  9. يقول امين الجزائر:
    فبراير 11, 2025 الساعة 6:57 ص

    المشكل فينا نحن العرب ،لو وقفت كل الدول العربية صفا واحدا موقفا واحدا قرارات تسري على الجميع فان ابوجهل ترامب لايستطيع ان يشن الحرب على كل الدول العربية في وقت واحد ،الخيانة كلمة قبيحة فمابالك بفعلها

