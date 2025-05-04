ترامب لن يُقيل رئيس المركزي قبل انتهاء ولايته العام المقبل

واشنطن – رويترز: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لن يقيل جيروم باوَل من منصبه رئيساً لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قبل انتهاء ولايته في مايو/أيار 2026، لكنه وصف باوَل بأنه «متصلب تماماً» مكرراً الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة.

وأضاف ترامب في مقابلة مع برنامج تلفزيوني أمس الأحد أن باوَل ليس معجباً به لكنه يتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في مرحلة ما.

وذكر في المقابلة التي سجلت في فلوريدا يوم الجمعة الماضي «ينبغي عليه أن يخفضها. وسيفعل ذلك في مرحلة ما. إنه يفضل ألا يفعل ذلك لأنه ليس معجباً بي. كما تعلمون، هو ببساطة لا يحبني لأنني أعتقد أنه متصلب تماماً».

وعندما سئل عما إذا كان سيقيل باول قبل انتهاء ولايته في عام 2026، نفى ترامب ذلك نفيا قاطعا، قائلاً «لا، لا، لا… لماذا أفعل ذلك؟ سيتسنى لي استبداله بعد فترة قصيرة».

انخفضت الأسهم في بورصة وول ستريت انخفاضاً حاداً الشهر الماضي بعدما كثف ترامب هجومه على باوَل مما زاد المخاوف حيال استقلال البنك المركزي وهز الأسواق. وبعد هذا الانخفاض الحاد، تراجع ترامب قليلاً.

وتعليقات ترامب التي بُثَّت أمس هي أوضح إشارة حتى الآن على أن ترامب سيُبقي على باوَل في منصبه، وهو ما قد يطمئن الأسواق التي عصفت بها تحركات الرئيس الأمريكي لقلب نظام التجارة العالمي رأساً على عقب من خلال موجة من الرسوم الجمركية.

فقد فرض ترامب في الثاني من أبريل/نيسان رسوما جمركية 10 في المئة على معظم الدول، بالإضافة إلى رسوم أعلى على العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قبل أن يعلقها لمدة 90 يوما. كما فرض رسوماً جمركية 25 في المئة على السيارات والصُلب والألومنيوم، و25 في المئة على كندا والمكسيك، و145 في المئة على الصين.

وتجري إدارة ترامب مفاوضات مع أكثر من 15 دولة بشأن اتفاقيات تجارية يمكن أن تؤدي لتجنب فرض الرسوم الجمركية الأعلى.

وخلال المقابلة التي جرت مع «إن.بي.سي نيوز»، رفض ترامب استبعاد جعل بعض الرسوم الجمركية دائمة. وقال «لا، لن أفعل ذلك، لأنه إذا ظن أحدهم أنها ستُلغى، فلماذا سيشيدون (المصانع) في الولايات المتحدة؟».

واعترف ترامب بأنه كان «صارماً بشدة مع الصين»، مما أدى تقريبا إلى قطع التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، لكنه قال إن بكين تريد الآن إبرام اتفاق.

وتابع «لن نخسر تريليون دولار…لأننا لا نجري تعاملات معهم حالياً. إنهم يريدون إبرام اتفاق…يريدون ذلك بشدة. سنرى كيف ستسير الأمور، ولكنه يجب أن يكون اتفاقاً عادلاً».

من جهة ثانية قال ترامب في المقابلة نفسها إنه سيمدد موعداً نهائياً ينقضي في 19 يونيو/حزيران لشركة «بايت دانس» الصينية لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق تيك توك التابع لها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ.

ويستخدم 170 مليون أمريكي هذا التطبيق الذي يحظى بمتابعة الشباب بشكل خاص.

وقال أيضاً أنه يَوَدُّ إتمام هذا الاتفاق، وأنه يحبه بشدة

لأنه ساعده في إقناع الناخبين الشبان بالتصويت له في الانتخابات الرئاسية العام الماضي.