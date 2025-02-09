ترامب: ماسك سيساعد في الكشف عن “مئات مليارات الدولارات من الاحتيال”

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته الكاملة بإيلون ماسك الذي كلفه مهمة خفض الإنفاق الفيدرالي، مؤكدا أن حليفه الملياردير سيساعد في الكشف عن “مئات مليارات الدولارات” التي جرى صرفها بطريقة احتيالية في رأيه.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز “سنعثر على مليارات، مئات مليارات الدولارات من الاحتيال والانتهاكات. وأنتم تعلمون أن هذا هو ما انتخبني الناس من أجله”، وفق مقتطف من مقابلة من المقرر أن تبث الأحد.

بعد أن أصبح مستشارا مقربا لدونالد ترامب، تولى أغنى رجل في العالم ورئيس شركات تيسلا وإكس وسبايس إكس، قيادة لجنة “الكفاءة” لمراجعة الإنفاق الفيدرالي وتقليصه بشكل كبير.

وأثارت أساليب ماسك غضب الديموقراطيين وسلسلة من الدعاوى القضائية في الأسابيع الأخيرة.

وعندما سئل عن هذا الموضوع، أكد الرئيس الأمريكي لشبكة فوكس نيوز أنه يثق برجل الأعمال.

وقال ترامب “هل أثق بإيلون؟ نعم، إنه لا يكسب أي أموال”، مضيفا “أتساءل كيف يمكنه أن يخصص الوقت، فهو مشغول كثيرا”.

وتابع “إيلون ماسك ساعدني كثيرا، لقد كان رائعا”، مضيفا أنه سيطلب منه قريبا مراجعة ميزانية وزارة التعليم.

وقال ترامب أيضا “سأتوجه بعد ذلك إلى الجيش”، مكررا تعهده مراجعة الإنفاق في البنتاغون الذي تبلغ ميزانيته للعام 2025 نحو 850 مليار دولار.

