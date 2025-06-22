ترامب متسائلا: لماذا لا يكون هناك تغيير للنظام في إيران؟

واشنطن: تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عن إمكانية تغيير النظام في إيران بعد هجمات عسكرية أمريكية على مواقع نووية إيرانية مهمة مطلع هذا الأسبوع.
وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال “ليس من الصواب سياسيا استخدام مصطلح ’تغيير النظام’، لكن إن لم يكن النظام الإيراني الحالي قادرا على جعل إيران عظيمة مرة أخرى فلم لا يكون هناك تغيير للنظام؟”.
وجاءت تصريحات ترامب بعد أقل من 24 ساعة على إعلانه تنفيذ “هجوم ناجح للغاية”، استهدف ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران هي فوردو ونطنز وأصفهان، مستخدمًا قنابل خارقة للتحصينات زنة الواحدة 30 ألف رطل. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤولين قولهم إن الهجوم ألحق “أضرارًا جسيمة” بالمواقع المستهدفة، إلا أن حجم الخسائر الدقيق ومدى تأثيرها على البرنامج النووي الإيراني لا يزالان قيد التقييم.
وفي حين أشاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم، واعتبره “موقفًا هجوميًا طالما دعت إليه تل أبيب منذ إشعالها الحرب في 13 يونيو/ حزيران”، فقد عبّرت طهران عن غضبها الشديد، متهمة واشنطن بتجاوز “خط أحمر كبير”، ومتوعدة بالردّ على العدوان.
وكانت إسرائيل قد دفعت باتجاه شنّ ضربات أمريكية على منشآت إيران النووية، بحجة اقتراب طهران من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصّص لأغراض سلمية.
وأثار الهجوم الأمريكي انتقادات داخلية، حيث ندد عدد من الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بالقرار، متهمين ترامب بانتهاك القانون لشنّه الضربات دون تفويض من الكونغرس، كما حذروا من أن الخطوة قد تجرّ الولايات المتحدة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.
ورغم خطاب ترامب التصعيدي، أكدت شخصيات بارزة في إدارته أن الهجوم لم يكن يهدف إلى إسقاط النظام الإيراني. وقال وزير الدفاع بيت هيغسث، خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون صباح الأحد، إن “العملية لم تكن ولا تزال متعلقة بتغيير النظام”. من جهته، أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس، في مقابلة مع شبكة NBC، أن “الولايات المتحدة لا تخوض حربًا مع إيران، بل مع برنامجها النووي”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الدعوات داخل الكونغرس لتفعيل قانون سلطات الحرب، وسط انقسام حاد حول أهداف الإدارة من التصعيد العسكري مع طهران.
(وكالات)
تغيير النظام الإيراني قادم لا محالة بعد أن استفد مبرر وجوده بالنسبة للغرب بمعنى أكلوه لحما و سيرموه عظما.
بعد كل تلك الحروب مازال هناك من يعتقد ان ايران صهيونية غربية و على ترامب ان ينشر اعلان مطلوب نظام عميل ولائه لي لكي لا يستطيع ان يعيش تحت حذاء النتن
لم و لن يتعظ العرب 😓..من كل ما حدث و من كل ما يحدث !؟ عندما صممت باكستان على الحصول على السلاح النووي…حصلت عليه ! و هي التي كانت ( ربما ) لا تملك إلإمكانيات الكافية لإنجاح و إتمام هذا البرنامج ! و لكن الإرادة التي ابدتها القيادة السياسية و العسكرية ..جعلت من باكستان دولة نووية يُحسب لها ألف حساب…! أُجهض البرنامج النووي العراقي..امام اعين الجميع و لم يفكر العرب مجددا في النهوض ببرنامج آخر ..كان يمكن ان يكون مصري ( خاصة في الأوقات السابقة ) او جزائري او سعودي ..و هذه الدول بالتحديد ..كان بإمكانها العمل على إقامة مشروع نووي ..و لكن عندما تغيب الإرادة السياسية ..تُدفن معها الافكار و الطموحات و كل المشاريع التي تحمي و تصون و تدافع عن إستقلال الاوطان و وجودها ..في ظل التكالب على كل من يخرج عن صف أصحاب الامر و النهي..و قد رأينا كيف تكالبوا على إيران و كيف عملوا المستحيل من اجل عدم وصولها الى حدود متقدمة للتمكن من الحصول على هذا السلاح الفتاك..و لكن الظاهر ان إيران كذلك اطالت المسألة لسبب او لآخر…و هي التي كانت تعلم انها لم و لن يتركوها و شأنها ..خاصة من طرف العدو الهمجي الفاشي.
و لماذا لا يتم اغتيالك انت يا معتوه ؟ الشعب الايراني لن يموت لأنه ابن الحضارة الفاريسية و الحضارات تمرض ولا تموت يا الله
غبي، أبله وأرعن وخادم وفي للنتن ياهو و للوبي الأيباك الصهيوني ،
ونحن نتوق الى تغير النظام العالمي الذي يضع امريكا والقوى المؤيدة لها فوق القانون بفضل الفيتو ويجعلها غير معنية بالعقوبات فيما تفرضها هي على من تشاء بفضل الدولار و النظام المالي
اكبر دولة هي أن امريكا دولة ديمقراطية.. فهي دولة يحكمها المال الفاسد.. ففي الدول الديمقراطية تمويل الحملات الانتخابية يكون من طرف الدولة لتفادي ابتزاز اللوبيات …
وثاني اكبر كذبة هي أن امريكا دولة حقوق انسان واكبر المجازر في التاريخ الحديث ارتكبتها امريكا بداية بمجازر السكان الاصليين ثم قنبلتي هيروشيما وناكازاكي..
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. وثالث اكبر كدبة هي انها دولة قانون وهي دولة فوق القانون وقد فرضت عقوبات على قضاة المحاكم الدولية بدل الخضوع للعقوبات
يا اخوان لا تنسوا ارادة الله
يا عبدي أنت تريد وأنا أريد، ولا يكون إلا ما أريد
ترام يتكلم و كأن العياذ بالله لا وجود لله، و للأسف الكثير يؤيد و هذا شرك بالله و شراكة مع جرائمه اتقوا الله
نطالب بتغير النظام في أمريكا لانه سيدمر امريكا والعالم
هذا اليوم، بدأت عملية تغيير النظام، كل الثورات تنطلق بمهاجمة سجون النظام وتحرير السجناء واالإنقضاض على الشوارع كسجن إيڤين السئ السمعة ثم سحق قوات النظام القمعية الباسيج كما حصل اليوم وسيحصل تصاعديا في الأيام القادمة، قوات الباسيج المسؤولة عن قمع وسحل وقتل المواطنين التواقين للحرية والعبش بكرامة. هذا فصل من سيناريو اقتلاع سلطة الملالي في إيران.