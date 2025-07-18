ترامب: مجموعة بريكس “ستنهار سريعا” إذا شكلت يوما أي كيان فاعل

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن مجموعة “بريكس” ستنهار بسرعة إذا حاولت في أي وقت تشكيل كيان دولي فاعل، مجددًا في الوقت نفسه تهديده بفرض رسوم جمركية على الدول الأعضاء فيها.

وأضاف ترامب في تصريحات صحافية: “عندما سمعت عن هذه المجموعة.. بريكس، ست دول بالأساس، استهدفتهم بقوة بالغة. إذا شكلوا يوما وحقا أي كيان فاعل له شأن، ستنهار المجموعة بسرعة كبيرة”، دون أن يسمّي أيا من الدول الأعضاء.

وتابع الرئيس الأمريكي أنه ملتزم بالحفاظ على المكانة العالمية للدولار كعملة احتياطي رئيسية في النظام المالي العالمي، متعهدًا بعدم السماح إطلاقًا بتأسيس بنوك مركزية للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.

وتضم مجموعة بريكس حاليًا كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وقد توسعت في العام الأخير لتشمل دولًا أخرى في إطار مساعٍ لتعزيز دورها الاقتصادي والسياسي في مواجهة الهيمنة الغربية.

(رويترز)