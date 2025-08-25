سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يدعو لإنهاء سريع لحرب غزة ويستنكر الغارة الإسرائيلية على مستشفى- (فيديو)

25 - أغسطس - 2025

حجم الخط
16

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، معربًا عن أمله في أن تكون هناك “نهاية جيدة وحاسمة” للصراع خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأضاف ترامب خلال حديثه للصحافيين في البيت الأبيض: “يجب أن تنتهي الحرب بغزة، وهناك دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن ذلك”.

وأبدى ترامب استياءه من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى في غزة وأسفرت عن استشهاد 20 شخصًا، بينهم خمسة صحافيين، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم بها. وقال: “لست راضيًا عنها. لا أريد أن أراها. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا… الكابوس”.

وفي وقت سابق الاثنين، استشهد 20 فلسطينياً، بينهم 5 صحافيين وسائق إطفائية، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف الطابق الرابع من مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وعقب الغارة الأولى، أعاد الاحتلال القصف أثناء وجود صحافيين وعناصر دفاع مدني، ما أدى لارتفاع عدد الشهداء والإصابات.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول يوسف:
    أغسطس 26, 2025 الساعة 4:53 ص

    مسرحية بائسة

    رد
  2. يقول Mohamed:
    أغسطس 26, 2025 الساعة 5:13 ص

    هذا الشخص هو المسؤولة الاول على كل ما يجري في غزة،. على الاحرار ان يطالبوا باعتقاله وتقديمه للمحكة الدولية

    رد
  3. يقول ناصر:
    أغسطس 26, 2025 الساعة 5:29 ص

    إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

    رد
  4. يقول Abo Ahmad:
    أغسطس 26, 2025 الساعة 7:08 ص

    يمنح النتن الوقت للقيام بالمزيد من القتل

    رد
  5. يقول ابوعمر:
    أغسطس 26, 2025 الساعة 11:36 ص

    لما سألوه عن القصف الصهيوني البربري للمسنشفى وعلى الهواء مباشرة..والذي اسفر عن استشهاد العشرات من اطفال ونساء غزة..واستشهاد خمسة من الصحفيين بين مصور ومراسل..رد بكل صفاقة ودناءة وحقارة …انه لايهتم بهؤلاء الفلسطينيين ولا الصحفيين ..بل كل مايؤلمه هو بقاء 20اسيرا صهيونيا لدى المقاومة..ولم يتم تحريرهم…

    رد
1 2

أخبار ذات صلة

استشهاد العداء الفلسطيني علّام العمور برصاص إسرائيلي في غزة- (صور)
منذ 5 ساعات
حماس: تصريحات ويتكوف غطاء لنتنياهو لمواصلة حرب الإبادة
منذ 5 ساعات
بينهم 12 مجوعا.. إسرائيل تقتل 32 فلسطينيا بهجمات على غزة الأربعاء- (فيديو)
منذ 7 ساعات
“نداء عاجل”.. فلسطين تدعو كنائس العالم إلى التحرك لوقف الإبادة بغزة- (بيان)
منذ 9 ساعات

اشترك في قائمتنا البريدية