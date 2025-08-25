ترامب يدعو لإنهاء سريع لحرب غزة ويستنكر الغارة الإسرائيلية على مستشفى- (فيديو)

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين على ضرورة إنهاء الحرب في غزة، معربًا عن أمله في أن تكون هناك “نهاية جيدة وحاسمة” للصراع خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأضاف ترامب خلال حديثه للصحافيين في البيت الأبيض: “يجب أن تنتهي الحرب بغزة، وهناك دفعة دبلوماسية جادة للغاية بشأن ذلك”.

Trump on the war in Gaza: "I think within the next 2-3 weeks you're going to have a pretty good conclusive ending." pic.twitter.com/Nl0bic4eNt — The Post Millennial (@TPostMillennial) August 25, 2025

وأبدى ترامب استياءه من الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مستشفى في غزة وأسفرت عن استشهاد 20 شخصًا، بينهم خمسة صحافيين، مشيرًا إلى أنه لم يكن على علم بها. وقال: “لست راضيًا عنها. لا أريد أن أراها. وفي الوقت نفسه، علينا أن ننهي هذا… الكابوس”.

REPORTER: If we could get your reaction, sir, the Israelis bombed a hospital in Gaza that killed 20 people including five journalists. … PRESIDENT TRUMP: I’m not happy about it. I don’t want to see it. At the same time, we have to end that whole nightmare. I got the hostages… pic.twitter.com/wqykLSxTIy — Dylan Johnson (@RealDylanMO) August 25, 2025

وفي وقت سابق الاثنين، استشهد 20 فلسطينياً، بينهم 5 صحافيين وسائق إطفائية، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف الطابق الرابع من مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وعقب الغارة الأولى، أعاد الاحتلال القصف أثناء وجود صحافيين وعناصر دفاع مدني، ما أدى لارتفاع عدد الشهداء والإصابات.

(وكالات)