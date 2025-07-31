ترامب “مستاء” من مبادرات دول للاعتراف بدولة فلسطين

واشنطن: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن “استيائه ومعارضته قادة فرنسا والمملكة المتحدة وكندا” بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، وفق ما أفادت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت الخميس.

مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين دفعت ترامب إلى تشديد موقفه حيال هذه المسألة إلى حد ما.

وانتقد ترامب بشدة إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عزمه على الاعتراف بدولة فلسطين، بعدما كان رد فعله أقل حدة على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مبادرة مماثلة.

وكان ترامب اعتبر أن قرار الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين “لا وزن له” و”لا يغيّر شيئا”.

أما في ما يتّصل بمبادرة ستارمر الذي قال إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر إذا لم تتّخذ إسرائيل “خطوات حيوية” بينها الموافقة على وقف إطلاق النار، فاكتفى ترامب بالإشارة إلى أنه “ليس من هذا المعسكر”.

وفق ليفيت، أصبح ترامب أكثر انتقادا وهو يعتبر أن مشروعا كهذا يوازي “مكافأة حماس في حين أن حماس هي العقبة الحقيقية أمام وقف إطلاق النار وتحرير كل الرهائن” في قطاع غزة.

(أ ف ب)