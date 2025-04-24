ترامب معلقا على قصف روسيا لكييف: “فلاديمير.. توقف!”

واشنطن: وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بعد أن قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل وقال “فلاديمير، توقف!”.

وكتب ترامب في منشور على منصة للتواصل الاجتماعي بعد يوم من قوله إن رئيس أوكرانيا يعرقل محادثات السلام لإنهاء الحرب في بلاده “لست سعيدا بالضربات الروسية على كييف، لم تكن ضرورية، وتوقيتها سيء جدا”.

ولم يرد الكرملين على الفور على طلب للتعليق.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ردا على سؤال بشأن الضربات الروسية على كييف خلال إفادة صحافية في وقت سابق من اليوم الخميس إن روسيا تواصل ضرب “أهداف عسكرية وأهداف عسكرية مجاورة”.

وجاء توبيخ ترامب النادر لبوتين في أعقاب انتقاده لفولوديمير زيلينسكي أمس الأربعاء لقوله إن أوكرانيا لن تعترف باحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، وهو موقف اتخذته كييف منذ فترة طويلة.

وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “هذا التصريح مُضر جدا بمفاوضات السلام مع روسيا”.

وأشار ترامب، الذي دخل في جدال مع زيلينسكي في اجتماع كارثي بالمكتب البيضاوي في مارس آذار، إلى أن شبه جزيرة القرم ضاعت منذ سنوات “وهي ليست حتى نقطة للنقاش”.

(رويترز)