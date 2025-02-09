ترامب يقول إنه ملتزم بـ”شراء وامتلاك” غزة وقد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى ـ (فيديو)

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “ملتزم بشراء غزة وامتلاكها”، وأكد أنه قد يمنح أجزاء من القطاع لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها.

وتحدث ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، وقال إنه سيحوّل غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، وسيهتم بالفلسطينيين ويتأكد “من أنهم لن يُقتلوا”.

وأضاف “غزة موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه.. سنقوم بإعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط”، حسبما ذكرت قناة الجزيرة.

وتابع “سأبحث في حالات فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أمريكا.. ودول في الشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معي”.

وزعم أن “الفلسطينيين لن يرغبوا في العودة إلى غزة إذا وفرنا لهم بديلا أفضل”، واتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنها كانت “كارثية” على القطاع، وقال إن المحتجزين المفرج عنهم السبت من غزة “ظهروا وكأنهم قد خرجوا من محرقة”.

وقال ترامب إنه سيلتقي مع (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان و(الرئيس المصري) عبد الفتاح السيسي.

وأكد ترامب أن دولا كثيرة في الشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معه.

وقال: “سنقوم بإعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط”.

Donald Trump on Air Force One: “I'm committed to buying and owning Gaza…We'll make it into a very good site for future development." This is INSANE pic.twitter.com/mqemY3cM7j — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 10, 2025

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي وربما بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، دون أن يحدد موعدا لتلك المحادثات.

جاء ذلك في تصريحات لقناة فوكس نيوز ردا على سؤال عن اقتراح ترامب الذي كشف عنه في الآونة الأخيرة بالسيطرة على قطاع غزة وإعادة بنائه.

ولم يذكر هرتسوغ موعد عقد هذين الاجتماعين أو مكانهما، كما لم يناقش محتواهما المحتمل. وأشار إلى أن من المقرر أن يجتمع ترامب بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال الأيام المقبلة، وهو ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية بالفعل.

وقال هرتسوغ “من المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب كبار الزعماء العرب، وفي مقدمتهم ملك الأردن ورئيس مصر وأعتقد أيضا ولي عهد السعودية”.

وأضاف “هؤلاء هم الشركاء الذين يتعين علينا الاستماع إليهم، ويجب مناقشتهم. ويتعين علينا أيضا احترام مشاعرهم ورؤية كيفية بناء خطة مستدامة للمستقبل”.

ورفضت السعودية رفضا قاطعا خطة ترامب بشأن غزة، مثلما فعل العديد من زعماء العالم.

ونقلت تقارير قبل أيام عن ثلاثة مسؤولين أردنيين كبار، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن العاهل الأردني يعتزم تحذير ترامب خلال اجتماعهما المقرر في 11 فبراير/ شباط الجاري في واشنطن بأن الاقتراح هو وصفة للتطرف ستنشر الفوضى في الشرق الأوسط وتعرض السلام بين المملكة وإسرائيل للخطر.

ولم يردّ البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعليق. ولم يتسن بعد التواصل مع مسؤولين في القاهرة والرياض.

وأدان عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) أحدث تصريحات لترامب بشأن “شراء وتملك” غزة. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة بعد وقت قصير من صدور تلك التصريحات.

وقال الرشق إن الفلسطينيين سيفسدون كل الخطط الرامية لتهجيرهم.

(وكالات)