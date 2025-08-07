سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب: من المهم أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه من المهم انضمام دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم، وإن ذلك سيضمن السلام في المنطقة.

وكتب ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “الآن وبعد القضاء التام على الترسانة النووية التي تصنعها إيران، من المهم جدا بالنسبة لي أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم”.

وكانت أربع دول ذات أغلبية مسلمة قد وافقت في إطار اتفاقيات إبراهيم، التي وقعت خلال فترة ترامب الأولى، على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بعد وساطة أمريكية.

وتعقدت جهود توسيع نطاق هذه الاتفاقيات بسبب ارتفاع عدد الشهداء والمجاعة في قطاع غزة.

(رويترز)

  1. يقول ملاحظ:
    أغسطس 7, 2025 الساعة 2:08 م

    ترامب: من المهم أن تنضم جميع دول الشرق الأوسط إلى اتفاقيات إبراهيم….من الاحسن ان يقول ان تتحول جميع دول الشرق الاوسط الى ولايات اسرائيلية وكفى المؤمنين شر القتال

  2. يقول عبد المجيد فرنسا:
    أغسطس 7, 2025 الساعة 3:23 م

    قبل التطبيع يجب انشاء دولة فلسطين من النهر الى البحر

