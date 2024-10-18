سياسة | دولي

ترامب: موت السنوار يجعل السلام أسهل وأعتزم التحدث مع نتنياهو قريبا

18 - أكتوبر - 2024

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ديترويت: قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن موت يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سيجعل آفاق السلام أسهل في قطاع غزة.

وذكر الرئيس السابق أيضا خلال تعليقات للصحافيين لدى وصوله إلى ديترويت أنه يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف ترامب خلال حديثه عن السلام المحتمل في غزة بعد موت السنوار “أعتقد أن ذلك يجعل الأمور أسهل”.

(رويترز)

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  1. يقول د. فايز العبادي:
    أكتوبر 18, 2024 الساعة 9:36 م

    نأمل من الله أن يبدأ تقسيم امريكا على يديك بعد رسوبك بالانتخابات إن غدا لناظره لقريب

    رد

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