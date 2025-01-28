نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن يوم 4 فبراير- (تدوينة)

واشنطن: تلقى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة البيت الأبيض في الرابع من شباط/فبراير، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء.

ومساء، أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن ترامب دعا نتنياهو “إلى لقائه في البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل”.

وجاء في بيان للمكتب أن “رئيس الوزراء نتنياهو هو أول زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب”.

US President Donald Trump has invited Prime Minister Benjamin Netanyahu to a meeting in the White House on Tuesday, 4 February 2025. Prime Minister Netanyahu is the first foreign leader to be invited to the White House during US President Trump’s second term. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 28, 2025

وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب إنه يعتزم التحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي أوضح أنه سيزور واشنطن لعقد لقاء معه.

ولم يحدد ترامب، في حديثه لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، موعدا للقاء نتنياهو، لكنه قال إنه سيعقد “قريبا جدا”.

يأتي اجتماع ترامب ونتنياهو بعد أن نسب ترامب لنفسه الفضل في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة والذي جاء بعد أشهر من المفاوضات غير المثمرة.

وبعد سريان وقف إطلاق النار، اقترح ترامب “تطهير” قطاع غزة ونقل الفلسطينيين إلى دول مجاورة مثل مصر أو الأردن، لكن البلدين رفضا هذا الطرح وكذلك الحكومات الأوروبية.

وخلال فترة ولايته الأولى، وعلى الرغم من أنه كان يقدم نفسه على أنه أفضل صديق لإسرائيل، توترت علاقة ترامب ونتنياهو لفترة وجيزة بعد أن هنأ الأخير جو بايدن على فوزه في انتخابات 2020.

ترامب، الذي ادعى فوزه بتلك الانتخابات، اتهم نتنياهو بعدم الولاء، وفقا لتقارير إعلامية في حينها. ولكن، بعد وقت قصير من توليه منصبه لولاية ثانية، وافق ترامب على شحنة من القنابل الثقيلة التي تزن كل منها نحو 900 كيلوغرام لإسرائيل، أوقفتها إدارة بايدن سابقا.

وأشاد نتنياهو بقرار ترامب، وشكره على جهوده لابرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي الاجتماع في ظل اتفاق وقف إطلاق نار هش أدى إلى توقف مؤقت للحرب المستمرة منذ 15 شهرا في القطاع الفلسطيني.

(وكالات)