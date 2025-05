نتنياهو يلتقي ترامب في واشنطن يوم 4 فبراير- (تدوينة)

واشنطن: تلقى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة البيت الأبيض في الرابع من شباط/فبراير، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء.

ومساء، أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية أن ترامب دعا نتنياهو “إلى لقائه في البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل”.

وجاء في بيان للمكتب أن “رئيس الوزراء نتنياهو هو أول زعيم أجنبي يدعى إلى البيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب”.

US President Donald Trump has invited Prime Minister Benjamin Netanyahu to a meeting in the White House on Tuesday, 4 February 2025.

Prime Minister Netanyahu is the first foreign leader to be invited to the White House during US President Trump’s second term.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 28, 2025