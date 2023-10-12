سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب: نتنياهو لم يكن مستعدا لهجوم حماس

منذ 44 دقيقة

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واشنطن: انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء، بسبب ما وصفه عدم الاستعداد للهجوم الذي أطلقته حركة حماس مطلع الأسبوع، وأسفر عن مقتل 1200 شخص على الأقل في إسرائيل.

وقال ترامب في حديث لشبكة فوكس نيوز، إن نتنياهو “تضرر بشدة” من الهجوم.

وأضاف: “لم يكن مستعدا. لم يكن مستعدا وإسرائيل لم تكن مستعدة. وفي عهد ترامب، ما كان عليهم أن يكونوا مستعدين”.

وفي حديثه إلى أنصاره في فلوريدا مساء أمس الأربعاء، علق ترامب مرة أخرى على الاستعداد الأمني الإسرائيلي وأشار إلى “بعض الأشياء التي مضت في مسار خاطئ الأسبوع الماضي”.

وقال: “عليهم أن يصححوا الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة للغاية على الأرجح، ربما يقاتلون إيران”.

(رويترز)

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