ترامب: نحو 80 ألف صفحة من ملفات كنيدي ستنشر غدا

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين إن إدارته ستنشر نحو 80 ألف صفحة من الملفات المتعلقة بالرئيس السابق جون كنيدي غدا الثلاثاء.

وكان ترامب قد أمر بالإفراج عن وثائق سرية تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي كنيدي في عام 1963.

وقال ترامب لصحافيين في أثناء زيارة لمركز كنيدي في واشنطن “انتظر الناس هذا لعقود… سيكون الأمر شيقا جدا”.

ووقع ترامب في وقت سابق من العام أمرا تنفيذيا يوجّه الحكومة الاتحادية بتقديم خطة لنشر السجلات المتعلقة باغتيال كنيدي وشقيقه روبرت كنيدي ومارتن لوثر كينغ الابن، اللذين قتلا عام 1968.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في أوائل فبراير/ شباط الماضي إنه عثر على آلاف الوثائق الجديدة المتعلقة باغتيال كنيدي.

(رويترز)