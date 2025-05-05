اقتصاد | أخبار

ترامب: نريد إبرام اتفاق تجاري عادل مع الصين

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الولايات المتحدة تعقد اجتماعات مع العديد من الدول، بما في ذلك الصين، لمناقشة اتفاقيات تجارية، مشيرا إلى أن الأولوية الرئيسية له في التعامل مع بكين تتمثل في إبرام اتفاق تجاري عادل.

وأضاف ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية (إير فورس وان) أنه لا يعتزم التحدث إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ هذا الأسبوع، لكن المسؤولين الأمريكيين يجرون مباحثات مع المسؤولين الصينيين بشأن أمور عديدة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتم الإعلان عن أي اتفاقيات تجارية هذا الأسبوع، قال ترامب “من الممكن حدوث ذلك”، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الناخبون الأستراليون يستمتعون بيوم الانتخابات بـ”نقانق الديمقراطية”
3 - مايو - 2025
 الصين: أمريكا تتطلع للتفاوض بشأن الرسوم وبابنا “مفتوح”
2 - مايو - 2025
ترامب ينفي مسؤوليته عن انكماش الاقتصاد ويطالب بالصبر
30 - أبريل - 2025
ترامب يخفف وطأة رسوم السيارات ووزير يتحدث عن صفقة تجارية مع إحدى الدول
30 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية