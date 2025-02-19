ترامب هاجم زيلينسكي واتهم أوكرانيا باختلاس مساعدات… وواثق من التوصل لاتفاق مع موسكو- (فيديو)

بالم بيتش/ فلوريدا: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عقب محادثات جرت في الرياض بين وفدين رفيعي المستوى، أمريكي وروسي، إنّه أصبح أكثر “ثقة” بإمكانية التوصّل إلى اتّفاق مع موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا التي انتقد بشدّة رئيسها فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى “احتمال” أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل نهاية الشهر الجاري.
وخلال مؤتمر صحافي عقده في منتجع مارالاغو الخاص به بولاية فلوريدا، قال ترامب إنّ محادثات الرياض كانت “جيّدة جداً”.
وأوضح أنّه بعد هذه المحادثات أصبح “أكثر ثقة” بإمكانية التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وأضاف: “روسيا تريد أن تفعل شيئاً. إنهم يريدون وضع حدّ للهمجية الوحشية”.
وعندما سئل عما إذا كان من الممكن أن يلتقي بوتين قبل نهاية الشهر الجاري، أومأ ترامب برأسه وأجاب “هذا محتمل”.
وأجرى ترامب، الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً ببوتين لبحث سبل وقف الحرب في أوكرانيا، في مبادرة أحدثت صدمة في أوروبا، وأثارت هلع أوكرانيا.
واستغلّ ترامب مؤتمره الصحافي، الثلاثاء، لانتقاد زيلينسكي الذي ندّد بتغييب بلاده عن محادثات الرياض رغم أنّها محور هذه المحادثات.
ورداً على قول زيلينسكي إنّ الأمريكيين والروس أجروا في الرياض محادثات “حول أوكرانيا بدون أوكرانيا”، قال الرئيس الأمريكي: “أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة” بسبب هذا التصريح.
وأضاف: “لقد سمعتُ أنهم (الأوكرانيون) انزعجوا لأنهم لم يحصلوا على مقعد (إلى طاولة المحادثات)، رغم أنّه كان لديهم مقعد مدى ثلاث سنوات، وقبل ذلك بأمد طويل”.
Trump slams President Zelensky for demanding a seat at peace negotiations over his own country’s future:
“You’ve been there for three years. You should’ve ended it in three years. You should have never started it.”
(Fact check: Russia started the war against Ukraine.) pic.twitter.com/IaRqvBXq7W
— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 18, 2025
وما هي إلا دقائق حتى كرّر ترامب انتقاده لزيلينسكي. وقال: “لقد سمعتُ اليوم ‘لم تتمّ دعوتنا’. حسناً، لقد كنتم هناك لمدة ثلاث سنوات. كان يجب أن تنهوها قبل ثلاث سنوات. كان يجب ألا تبدأوها أبداً”، في إشارة إلى الحرب التي بدأت بغزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
كما اتّهم الملياردير الجمهوري أوكرانيا باختلاس قسم من المساعدات التي قدّمتها لها بلاده منذ بدء الحرب.
وقال إنّ “الرئيس زيلينسكي أبلغني، الأسبوع الماضي، أنّه لا يعرف أين ذهب نصف الأموال التي قدّمناها لهم”، قبل أن ينتقد عدم إجراء انتخابات في أوكرانيا منذ الغزو الروسي.
وردّا على سؤال عمّا إذا كانت واشنطن تؤيّد إرغام كييف على تنظيم انتخابات، كما تطالب بذلك روسيا على الأرجح، قال الرئيس الأمريكي: “لدينا وضع لم تجر فيه انتخابات في أوكرانيا، وحيث لدينا أحكام عرفية بالدرجة الأولى، وحيث رئيس أوكرانيا- يؤسفني أن أقول هذا- لديه نسبة تأييد شعبي تبلغ 4%”.
وبشأن ما إذا كان يدعم فكرة إرسال قوات حفظ سلام أوروبية إلى أوكرانيا، قال ترامب: “إذا أرادوا القيام بذلك، فهذا رائع. أنا أؤيد ذلك بالكامل”، مؤكداً أنّ بلاده ليست مضطرة لإرسال جنود “إلى هناك، لأنّنا، كما تعلمون، بعيدون جداً”.
كما دعا ترامب إلى “إعادة التوازن” بين أوروبا والولايات المتّحدة في المساعدات التي تقدّمها كلّ منهما إلى أوكرانيا.
وقال: “لقد أعطيناهم على ما أعتقد 350 مليار دولار (…)، إنه مبلغ كبير، وعلينا أن نعيد التوازن مع أوروبا، لأنّ أوروبا أعطت مبلغاً أقل بكثير من ذلك”.
(أ ف ب)
ولذلك أنا أختلف معك تماماً، لأن من وجهة نظري يا أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية،
لكل سياق أدوات وأسلوب حياة مختلف على أرض الواقع، التعامل (عن بُعد OnLine) يختلف عن التعامل وجهاً لوجه، ومن لم يستوعب ذلك،
تعليقاً على ما جمعت تحت عنوان (الحب المركزي وحبّ الشعاع) https://www.alquds.co.uk/?p=3456587
تدوين أي علاقة، لتكوين علاقة شرعية/قانونية لمفهوم الأسرة الإنسانية للتنظيم شيء،
ليس له أي علاقة مع العبودية/الاستعباد أو سوء إستخدام القانون من أجل التحايل، ومن يفهم أن القانون لا يحمي المغفلين، هو أساس سوء العلاقة داخل أي أسرة إنسانية،
وفي لغة أخرى 👆👍👏🪃Human Family, need MAN (Culture of I) and Woman (Culture of Other) to create (Culture of WE)🙊🙈🙉
No matter how old a woman gets, she always keeps a childlike side.
Attention makes her happy, but neglect brings her to tears.
Never try to suppress a woman, because her rebellion can be powerful.
وللعلم هي نفس سبب، أخذ رئيس (بنغلاديش) الحالي، جائزة (نوبل)، في الإقتصاد المالي،
والذي على ضوء ذلك تم طلب قيادته، من قبل أهل التغيير، على غش/فساد حكم (حسينة) الديمقراطي، بدون حتى إنتخابات كما حصل في سوريا عند إختيار (أحمد الشرع).
التي هربت إلى (الهند) طلباً إلى (الحماية)، كما هرب (بشار الأسد) إلى (روسيا)، بسبب الشفاعة والمحسوبية أو الواسطة أي رشوة (المال السياسي) من خلال (حق) ترسية أي (مقاولة)، لتنفيذها.
والذي تبين لي أن هذا الحق هو مفتاح إلى كل غش/فساد أو سوء خدمات داخل أي (دولة)، ولذلك نحن نعتمد خمس مبادىء في الإصلاح لأي نظام أو بيروقراطية:
– الشفافية.
– اللامركزية (الأتمتة).
– حاضنة التقنية في تطوير مفهوم الجودة والكفاءة كوسيلة لتحسين الإيرادات/الإقتصاد.
– الحوكمة الرشيدة.
– حق تعليم لغات الأقليات نفس حق تعليم اللغة الأم، لرفع مفهوم لغتي أحسن من لغتك أو التمييز اللغوي أو ثقافة آل البيت من جهة أو ثقافة شعب الرّب المُختار من جهة أخرى، أي إلغاء ثقافة الأنا لصالح ثقافة النحن كأسرة إنسانية، داخل أي مجتمع.
أي تغيير منهاج تعليم اللغة ومنهاج تعليم الترجمة بين اللغات والألسن الإنسانية لتكون على أسس مناهج تعليم (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، بسبب لفظ الجلالة (الله) وأدوات علم (التدوين) اللّغوي،
الذي تم خلقه فقط من أجل تأكيد مصداقية عملية تدوين (لغة القرآن وإسلام الشهادتين) صحيحة، أي بلا نقص أو تحريف أو تزييف أو تزوير.
الحمدلله، على نعمة الهداية، والحمدلله على نعمة الإيمان، من خلال قواميس معنى معاني (لغة القرآن وإسلام الشهادتين)، حتى تكون الحكمة والتكامل من خلال التدافع في سوق المنافسة، دون حاجة إلى إعلان فلسفة أو سياسة الحرب/الصراع/فرّق تسد الحالية.🤨😉
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بالمختصر ترامب حليف لروسيا اكثر من الغرب وسيبيع اوكرانيا بارخص ثمن الى روسيا ….هكذا كان سلوكه في العهدة الاولى وقبل حرب روسيا على اوكرانيا ومازال على نفس النهج
الاختلاس!!!، ببساطة الغربيون يعرفون المختلسين للمساعدات والأموال بكل الدول!!!، لذلك، بعض الدول!! لاترد طلب لأمريكا!!!.
الآن فهمت مصدر قوة ترامب!، إنها لا تكمن في شخصه بل في ضعف الآخر!!!
عندما تضيع البوصلة ويتساوى العدو مع الصديق, فمأساة لا نظير لها.
الاخ محمد شهاب.
شكرا لاسلوبك الراقي وكلماتك الموضوعيه.
ولهذا نحن في القدس العربي نكتب رأينا بديمقراطيه جميله واحترام الرأي والرأي الآخر.
تحليل منطقي وواقعي لما حدث مع ترامب والجمهوريين، خاصة من حيث الانقلاب على السياسات السابقة. أسلوبه كان صادمًا حتى لحزبه، فهو لم يلتزم بالنمط التقليدي، بل استخدم نهجًا شعبويًا قائمًا على المواجهة والصدام، وهو ما جعله ظاهرة سياسية غير تقليدية.
أما بالنسبة لأوروبا، فلا شك أن الدور الأمريكي كان محوريًا منذ الحرب العالمية الثانية، لكن العلاقات الأمريكية-الأوروبية لم تكن دائمًا سلسة، وترامب تحديدًا اتخذ موقفًا أكثر تشددًا تجاه الحلفاء، مطالبًا إياهم بتحمل تكاليف دفاعهم، وهو ما أثار توترات مع الناتو والاتحاد الأوروبي.
أما الفوضى الخلاقة، فهي سلاح ذو حدين، وقد رأينا نتائجها الكارثية في المنطقة العربية. فهل يمكن أن يكون تطبيقها في الغرب بنفس الأسلوب مفيدًا أم أنه سيفتح الباب لتداعيات غير محسوبة؟ سؤال يستحق التأمل.
أقدّر وجهة نظرك وتحليلك للأحداث.