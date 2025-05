ترامب هاجم زيلينسكي واتهم أوكرانيا باختلاس مساعدات… وواثق من التوصل لاتفاق مع موسكو- (فيديو)

بالم بيتش/ فلوريدا: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عقب محادثات جرت في الرياض بين وفدين رفيعي المستوى، أمريكي وروسي، إنّه أصبح أكثر “ثقة” بإمكانية التوصّل إلى اتّفاق مع موسكو لوقف الحرب في أوكرانيا التي انتقد بشدّة رئيسها فولوديمير زيلينسكي، مشيراً إلى “احتمال” أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قبل نهاية الشهر الجاري.

وخلال مؤتمر صحافي عقده في منتجع مارالاغو الخاص به بولاية فلوريدا، قال ترامب إنّ محادثات الرياض كانت “جيّدة جداً”.

وأوضح أنّه بعد هذه المحادثات أصبح “أكثر ثقة” بإمكانية التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وأضاف: “روسيا تريد أن تفعل شيئاً. إنهم يريدون وضع حدّ للهمجية الوحشية”.

وعندما سئل عما إذا كان من الممكن أن يلتقي بوتين قبل نهاية الشهر الجاري، أومأ ترامب برأسه وأجاب “هذا محتمل”.

وأجرى ترامب، الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً ببوتين لبحث سبل وقف الحرب في أوكرانيا، في مبادرة أحدثت صدمة في أوروبا، وأثارت هلع أوكرانيا.

واستغلّ ترامب مؤتمره الصحافي، الثلاثاء، لانتقاد زيلينسكي الذي ندّد بتغييب بلاده عن محادثات الرياض رغم أنّها محور هذه المحادثات.

ورداً على قول زيلينسكي إنّ الأمريكيين والروس أجروا في الرياض محادثات “حول أوكرانيا بدون أوكرانيا”، قال الرئيس الأمريكي: “أنا أشعر بخيبة أمل كبيرة” بسبب هذا التصريح.

وأضاف: “لقد سمعتُ أنهم (الأوكرانيون) انزعجوا لأنهم لم يحصلوا على مقعد (إلى طاولة المحادثات)، رغم أنّه كان لديهم مقعد مدى ثلاث سنوات، وقبل ذلك بأمد طويل”.

Trump slams President Zelensky for demanding a seat at peace negotiations over his own country’s future:

“You’ve been there for three years. You should’ve ended it in three years. You should have never started it.”

(Fact check: Russia started the war against Ukraine.) pic.twitter.com/IaRqvBXq7W

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 18, 2025