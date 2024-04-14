ترامب: هجوم إيران على إسرائيل يظهر “ضعف” الولايات المتحدة في عهد بايدن

الولايات المتحدة: أكّد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، مساء السبت، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل يظهر “الضعف الكبير” للولايات المتحدة في عهد الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

وقال الرئيس الأمريكي السابق خلال تجمّع في ولاية بنسلفانيا في مستهل خطاب له أمام أنصاره: “فليُبارك الله شعب إسرائيل، إنهم يتعرضون لهجوم الآن، لأننا نظهر ضعفا كبيرا”، وفق تعبيره.

وأطلقت إيران طائرات مسيّرة وصواريخ باتجاه إسرائيل مساء السبت، ردا على قصف قنصليّتها في دمشق، في هجوم يثير مخاوف من تصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وهذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي تشنّه الجمهورية الإسلامية ضد الدولة العبرية مباشرة.

وقال ترامب إن “هذا لم يكن ليحدث لو كنا في السلطة”، مضيفاً: “أنتم تعرفون ذلك، وهم يعرفون ذلك، والجميع يعلم”.

واعتبر أن “الضعف الذي نظهره لا يمكن تصوّره، لم يكن ينبغي أن يحدث هذا الهجوم”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد على منصة “إكس” دعمه “الثابت” لإسرائيل في مواجهة الهجوم الإيراني.

(أ ف ب)