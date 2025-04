ترامب: هجوم 7 أكتوبر ما كان ليحصل لو كنت رئيساً

ميامي: أكّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة الشهر المقبل، أنّ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة “حماس” على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 “ما كان ليحصل لو كنت رئيسا”.

وخلال حفل أقيم في نادٍ يملكه في ميامي، وشارك فيه حشدٌ ضمّ مئات الأشخاص تكريماً للضحايا الذين سقطوا قبل عام تماماً، قال ترامب: “لا يمكننا أبداً أن ننسى كابوس ذلك اليوم”، مشدّداً على أنّ “هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر ما كان ليحصل لو كنت رئيساً”.

It was great to see @realDonaldTrump speak tonight in Doral on the one-year anniversary of such a horrific day for the Jewish people—and all of the civilized world.

President Trump is a tremendous friend of the Jewish people and the Jewish state of Israel.

Am Yisrael Chai pic.twitter.com/rkuUveLGQ1

— Josh Hammer (@josh_hammer) October 8, 2024