سياسة | دولي

ترامب: هجوم 7 أكتوبر ما كان ليحصل لو كنت رئيساً

8 - أكتوبر - 2024

ترامب في إحياء الذكرى الأولى لهجمات "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر، في منتجعه للغولف في دورال، فلوريدا، 7 أكتوبر 2024- رويترز

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ميامي: أكّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة الشهر المقبل، أنّ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة “حماس” على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 “ما كان ليحصل لو كنت رئيسا”.

وخلال حفل أقيم في نادٍ يملكه في ميامي، وشارك فيه حشدٌ ضمّ مئات الأشخاص تكريماً للضحايا الذين سقطوا قبل عام تماماً، قال ترامب: “لا يمكننا أبداً أن ننسى كابوس ذلك اليوم”، مشدّداً على أنّ “هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر ما كان ليحصل لو كنت رئيساً”.

(أ ف ب)

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  1. يقول كنعان المقدسي:
    أكتوبر 8, 2024 الساعة 7:03 ص

    لازال ترامب يقدم نفسه انه مفتاح السعادة لكافة مشاكل الكون، لأنه لو كان؟؟؟ في البيت الأبيض رئيسا لما حدثت اي مشكلة في اي بقعة من العالم، ناسيا انه زرع أكبر مشكلة في التاريخ لحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير من جراء جهله بالقضية الوطنية والتاريخ الفلسطيني وعموم تاريخ شعوب الشرق الأوسط. عليه التريث قليلا والجلوس بهدوء وتقليب صفحات التاريخ للمنطقه عله يفهم قليلا مقدمات ماجرى وكيف ولماذا وصلنا إلى هذه الأوضاع.

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