ترامب: واثق من أن بوتين “سينفّذ نصيبه” من الاتفاق بشأن أوكرانيا

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أنّه واثق من أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين “سينفّذ نصيبه” من الاتفاق الرامي لإرساء هدنة في أوكرانيا.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض “أريد التأكّد من أنّه سيفي بالتزاماته. أعتقد أنّه سيفي بما قاله لي، وأعتقد أنه سينفّذ نصيبه من الاتفاق الآن”.

وكان ترامب انتقد الأحد كلا من بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اللذين يحاول إقناعهما بالتوصل إلى اتفاق يوقف الحرب الدائرة بين بلديهما منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأضاف الرئيس الأمريكي “هناك كذلك زيلينسكي، وآمل أن يفي هو أيضا بالتزاماته”.

وفي ما يتعلق بالنفط الروسي، قال ترامب إنه لا يعتزم “فرض رسوم جمركية إضافية (…) لكن أعتقد أنّني سأفعل شيئا إذا رأيت أنّه (بوتين) لا يفعل ما ينبغي عليه فعله”.

وقالت المذيعة على شبكة “إن بي سي” كريستين ويلكر الأحد إنّ ترامب اتّصل بها للتعبير عن إحباطه لاستمرار تعثر جهوده الرامية لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف، إضافة إلى إبداء “غضبه” من تشكيك بوتين بقيادة زيلينسكي.

وبحسب ويلكر فقد هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية على الشركات التي تستورد النفط الروسي.

وأضافت المذيعة أنّ ترامب قال لها إنّه “كان غاضبا جدا ومنزعجا” عندما بدأ بوتين بالإدلاء بتعليقات بشأن صدقية زيلينسكي، وأخذ يتحدث عن ضرورة أن تكون هناك قيادة جديدة في أوكرانيا من أجل إبرام اتفاق سلام.

لكنّ ترامب خفّف لاحقا من نبرته تجاه بوتين ليصبّ غضبه على زيلينسكي، محذرا إياه من مواجهة مشاكل في حال تراجع عن إبرام اتفاق يمنح الولايات المتّحدة حق التعدين في أوكرانيا.

ورفض بوتين خطة أميركية-أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدّة 30 يوما، واقترح الجمعة أن يتنحى زيلينسكي في إطار عملية السلام، الأمر الذي عكس تشددا أكبر في موقف موسكو التفاوضي وأثار غضب كييف.

(أ ف ب)