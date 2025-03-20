ترامب: واشنطن ستوقع “قريبا جدا” اتفاقا مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن الولايات المتحدة ستوقع قريبا اتفاقا مع أوكرانيا للوصول إلى المعادن النادرة في هذا البلد.

وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، أوضح ترامب أنه وقع أمرا لزيادة إنتاج الولايات المتحدة من المعادن المهمة جدا، وسيبرم “قريبا جدا” اتفاقا مع أوكرانيا بشأن المعادن النادرة.

وقال “سنوقع أيضا اتفاقات في مواقع مختلفة لاستخراج المعادن النادرة، بالإضافة إلى العديد من الموارد الأخرى في جميع أنحاء العالم، وخصوصا في أوكرانيا”.

وأضاف “من الأمور التي نعمل عليها توقيع اتفاق قريبا جدا يتعلق بالمعادن النادرة مع أوكرانيا التي تملك الكثير من هذه المعادن، ونحن نقدّر ذلك”.

ويضغط ترامب على الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتوقيع اتفاقات اقتصادية تعوّض الولايات المتحدة عن دعمها لبلاده لمقاومة الغزو الروسي.

ويركز ترامب اهتمامه على الثروات المعدنية في أوكرانيا التي تمتلك 5% من الموارد المعدنية في العالم، بما في ذلك الحديد والمنغنيز والتيتانيوم والليثيوم واليورانيوم.

وعرقل زيلينسكي، الشهر الماضي، اتفاقا يتيح لشركات التعدين الأمريكية الوصول إلى الموارد المعدنية في بلاده، لأنه لم يتضمن ضمانات أمنية كافية ضد أي غزو روسي آخر.

ويواصل ترامب الضغط من أجل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أوكرانيا.

(أ ف ب)