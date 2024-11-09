ترامب والتوراة: سحر العبادة والإبادة

في مقالة بعنوان «استجابة توراتية للانتخابات»، تعلّق على فوز دونالد ترامب وعودته إلى البيت الأبيض وسدّة الرئاسة، لا يتردد ستيفن ساكس في اقتباس العهد القديم ـ سفر التكوين، والإصحاح 12 دون سواه: «وقال الربّ لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فأجعلك أمّة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك، وتكون بركة. وأبارك مباركيك، ولاعِنُك ألعنه. وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض».
وليس مردّ العودة إلى العهد القديم أنّ ساكس حاخام كنيس «أبناء إسرائيل» في وودمير، قرب نيويورك؛ وينشر مقالته بالإنكليزية في موقع «تايم أوف إسرائيل»، فحسب؛ بل لأنّ الرجل يساير موجة عالية اجتاحت شهور حملة ترامب الانتخابية، خاصة بعد فشل محاولة اغتياله وتكريسه في صورة «الناجي» بإرادة السماء؛ ويستأنف، أيضاً، موجة سابقة اقترنت بصعود ترامب قبيل فوزه في الرئاسة الأولى.
وكان الأمر سيبدو تحصيل حاصل، وأقرب إلى انضواء في صفوف جوقة متماثلة الصوت، لولا أنّ ساكس يردّ «بركة» ترامب الراهنة إلى أساس في «حقوق لا تُنكر» نصّ عليها إعلان استقلال أمريكا؛ فهذه «مرتكزة أصلاً على مبادئ التوراة»؛ وليس الدستور الأمريكي سوى «محاولة تضمن (كما لا ينسى ساكس، بالطبع) عدم تقاعس الشعب الأمريكي عن مساندة دولة الاحتلال».
وأياً كانت درجات الهرطقة في هذه الافتراضات، ومعها شطحات التأويل وجزاف الخزعبلات، فإنّ ما يكتبه ساكس شائع ورائج وراسخ؛ ولا يعثر عليه المرء حصرياً عند حاخام يهودي هنا أو قسّ مسيحي هناك، من دون استثناء إمام مسجد مسلم من أصول يمنية مثلاً. وهو خطاب يرقى إلى مستويات شتى من الإيمان واليقين، ذي الصفة الجَمْعية التي تهيمن على الحشود والجموع، وليس بالضرورة داخل أنصار حركة الـ»ماغا» وحدهم، بل في صفوف أوسع وأعرض من ناخبي الحزب الجمهوري عَبَدَة النظام الرأسمالي واقتصاد السوق.
ومن جانب آخر أبعد أثراً، فإنّ عواقب عودة ترامب إلى سدّة القرار الأوحد للقوّة الكونية الأعظم يمكن أن تبدأ من الداخل الأمريكي، مبدئياً، ولكنها تلقائياً انتقلت في الماضي ولسوف تنتقل اليوم أيضاً إلى جغرافيات شتى ما وراء المحيط، وفي مسائل تخصّ السياسة والاقتصاد والأمن والاجتماع البشري، كما تمسّ الثقافات والعقائد والأديان. ذلك لأنّ «أمريكا» هنا ليست كتلة ناخبي ترامب وحدها، التي بات واضحاً أنها تتشكل من تيارات محافظة ودينية وإنجيلية متشددة ومعمدانية قصوى ومسيحية ــ صهيونية… بل هي كذلك، وعلى قدم المساواة، نقائض هؤلاء جميعاً، سواء اتخذ التناقض صفة التناحر المستعصي، أم الخلاف النسبي، أم الافتراق الجذري.
وثمة ما هو أخطر من تخرصات ساكس المستمدة من التوراة، وهو ذاك التيار الذي يُسقط ترميزات سياسية معاصرة وراهنة، تستوحي «ترامب المخلّص» أساساً، على شخوص وحوادث من بواطن «العهد القديم»؛ نهجها الأبرز هو هلوسة مفتوحة صريحة، من طراز لا يعفّ عن التخريف المفضوح. خذوا ما يقوله جون كيلباتريك، راعي كنيسة في ولاية ألاباما، قارن بين ما واجهه ترامب من «أعمال السحر» الخبيثة، مع ما واجهه النبيّ إيليا مع إيزابيل الزانية الساحرة (في سفر الملوك 2، 9:22): «حين واجه إيليا إيزابيل، كان يواجه أعمال السحر. ما يحدث اليوم في أمريكا هو أنّ السحر يسعى إلى الاستيلاء على هذا البلد. إنه السحر، ولا شيء سواه».
ورغم أنّ ترامب مشهود له بمساندة عمياء لدولة الاحتلال، في نقل السفارة إلى القدس وإسباغ الشرعية على مستوطنات الجولان السوري المحتل واتفاقيات أبراهام؛ إلا أنّ ما يرجوه أمثال ساكس وكيلباتريك يأمل في الأدهى، كأن تكون حرب الإبادة الإسرائيلية الراهنة ضدّ قطاع غزّة بمثابة استكمال لعهود التوراة.
كما في حرب بنيامين نتنياهو ضدّ الفلسطينيين/ العماليق، مثلاً !
ماذا عن تبرك اامسلمين بترامب و لن ينالواا أجرا و لا حسنات لا في الدنيا او الآخرة. ترامب رجع الي الحكم من أجل القضاء علي أمريكا نفسها. ترامب المغرور و المتكبر. و خلال عهدته بعض العروش ستزول.
بسبب وجود أدوات العولمة، حتى ال BBC أظهرت إشكالية أي أكاذيب من دولة الكيان الصهيوني
https://youtu.be/fMU8oY6gTU4?si=brQY5kaqwissi_Of
لا يمكن تمرير، تحويل الظالم/المُستفز/المُتحرّش في لعبة كرة القدم على أرض أمستردام/هولندة إلى ضحية/مظلوم گوترة في عام 2024،
ولذلك على (نتنياهو) وحكومته تقديم الاعتذار، عاجلاً أم آجلاً عن كل خزعبلاته بعد نصر طوفان الأقصى، كما فعل Jamie Oliver أعلاه في الرابط👆🤣🫣🤭
لا تبرّك هنا ولا توراة ولا سحر ولا هم يحزنون..
كما نوه معلق نبيه، أمريكا بلد سقيم مزدوج بداء الذكورية وبداء العنصرية حتى النخاع..
ولهذا السبب عينه، لم يظهر دونالد ترامب العجوز (وقد تجاوز الـ 78 عاما) في هذه المرحلة الحرجة بالذات إلا لإقصاء شخصية أنثوية تحديدا، لا بل شخصية أنثوية ليست بيضاء كذلك، كمثل كامالا هاريس !!
(ملاحظة: هناك متطفل ينتحل لقبي بدون أل التعريف “كلام رصاص”)
يا صبحي الحديدي من وجهة نظري، في الإقتصاد،
زاوية رؤية أهل أفريقيا هي الأفضل، ولذلك كان تواصلي مع الحبيب السنغالي أولاً ثم محمد جبريل ثانياً، للوصول إلى إتفاق معهم، فيمن يرسل لي تقرير عن (عيوب) التعامل (عن بُعد OnLine)، لتطوير Saleh Halal AI،
وفي أسلوب السمسرة من خلال تغيير/نقل الطواقي بين فلان وعلان، زاوية رؤية أهل شبه القارة الهندية، هي (الأخبث/الأفشل/الأفسد) والدليل ما حصل مع (مقاولات) تجهيز حاجة العالم من خلال W.H.O عند جائحة كورونا، والتي بسبب ذلك مات الملايين، ولم يتم معاقبة أحد، ولا حول ولا قوة إلّا بالله.🤭🫣🤣
وفي أسلوب إدارة وحوكمة (الكفيل/السبي البابلي)، كانت كل دولة من دول مجلس التعاون، يُمثّل النموذج الأفضل،
بعد عام 1980، تاريخ تأسيس مجلس التعاون، بعد فشل أهل فكر تسريع عودة (المهدي/المسيح) المُنتظر، على مكة يوم 1/1/1400 هجرية، والدليل مقدار ما موجود في صندوق الإستثمار السيادي عام 2024،
وعلى ضوء ما ورد أعلاه، وبعد وصول دونالد ترامب إلى رئاسة أمريكا بنجاح ساحق، عكس التوقعات، وتسليم إيلون ماسك تقييم وتطوير كفاءة ميزانية الدولة في أمريكا،
من الواضح أن (السعودية)، اختارت تخصيص/توفير 100 مليار من أجل استقطاب أفضل عقول AI من أجل الإقامة (الكفيل/السبي البابلي)، فيها، سبحان الله،
اذن يا س.س. عبدالله لديك اتصالات دولية مع رجال دين للتناقش في قضايا الاقتصاد : خطير فعلا !!
السؤال إذن الآن، هل Business Entertainment أم Entertainment Business أم بناء أفضل AI، أو كيف الوصول إلى أفضل إستثمار للمستقبل؟!
تعليقاً على ما قمت بتدوينه تحت عنوان (ترامب والتوراة: سحر العبادة والإبادة) https://www.alquds.co.uk/?p=3420901
أظن أفضل من استقطبت للكتابة فيها، بالنسبة لي هي في قراءة تدوين (زوجة) محمود درويش، اللقاء والزواج والفراق، من جهة وما يقوم بتدوينه (د سعيد يقطين) من جهة أخرى،
جميل جداً تلخيص ما فهمه من تعامل تحت عنوان (ألعاب إلكترونية بشرية) https://www.alquds.co.uk/?p=3420921
وأضيف له تدوين المُخبر الإقتصادي في طريقة تعامل أهل (الصين) المختلف، في هذا الموضوع
https://youtu.be/_fW7hHXSyJM?si=rzS36OGqxH2ETIWM
وأضيف موقف (ثاتشر) الذي قلب موقف (بوش) الأب في الرابط👇
https://youtu.be/tk6FNRY6EwM?si=OrGc-2MYoTAn8qep
كان السبب في إمكانية استرجاع (الكويت) بعد 2/8/1990،
لتوضيح تفاصيل بودكاست BBC عن وثائق بريطانية عن الصحوة الإسلامية في الرابط👇
https://youtu.be/fWc-G6V4VNc?si=zxUAqMI-YDdOpEti
وعن أختلاف/نفاق تعامل أهل السياسة، مع حقيقة ما حصل على أرض الواقع، كما حصل في هولندة، من (ظلم) كالعادة وفنّده اليماني بشكل رائع في الرابط👇
https://youtu.be/iE_XkQGk2vg?si=CxtMSJhMOduS2elC
مثال بخصوص ردّة فعل (السّلبيّة أو الإيجابيّة) على وصول (دونالد ترامب) إلى رئاسة أمريكا للمرة الثانية بنجاح (ساحق)، عكس توقعات (غالبية) أهل الثقافة (الأوروبية) للمرة الثانية،
التونسي (مالك التريكي) لخّص زاوية رؤيته تحت عنوان (المستبدّ الجاهل: هديّة أمريكا إلى العلوم السياسية!) https://www.alquds.co.uk/?p=3420499
وهذه الزاوية/العنوان، أثارت عندي، الأسئلة التالية:
هل لغة الدولة (القانون) من أجل التنظيم، أم من أجل تكوين (الإيرادات)، لتغطية حاجة ميزانية أي دولة، وهل الثقافة إذن تعني كيفية فهم أو التعامل بين الإنسان (ة) والأسرة والشركة المنتجة والموظف/المسؤول عن سوق المبادلة/البيع/الشراء للاستيراد والتصدير، من خلال ما تسمح به لغة/قوانين الدولة على أرض الواقع، أم لا؟!
وماذا يعني أو تأثير ذلك في الإقتصاد، بعد عام 2025، تسليم (إيلون ماسك) قيادة تقييم/مراجعة/تطوير جودة وكفاءة (الميزانية) لتقليل تكاليف إدارة وحوكمة الإنتاج في (أمريكا)،
من أجل رفع كفاءة منافسة الدولة، مع (الصين) من خلال خبرته العملية، مع أسلوب الإنتاج والتسويق والفوز داخل حتى (الصين)، أليس كذلك، أم لا؟!🤨😉
🤑🙉🙊🙈📓🇺🇳📟✒️
لا حول ولا قوة إلّا بالله (مقتل 26 شخصا جراء هجوم نفذه انفصاليون بلوش بمحطة قطارات في باكستان- (صور وفيديوهات)) https://www.alquds.co.uk/?p=3420755
نصيحة من وجهة نظري، إلى أي دولة، تُريد التّخلّص، من فكر (داعش)، الذي سيطر على ثلثي سوريا والعراق يوم 9/6/2014،
والذي للعلم يختلف تماماً عن فكر (القاعدة) أفغانستان، أو (النُصرة) سوريا،
لترفع الظلم من أسلوب إدارة وحوكمة النظام الديمقراطي، أو بمعنى آخر فلسفة فرّق تسد، التي تعمل بها أي دولة مخابرات/عسكر/ميلشيات مافيا، على أرض الواقع،
لا فرق بين دولة سني أو دولة شيعي أو الجمع بينهما شيني (يهودي/مسيحي/هندوسي/كونفوشي) بداية من دولة الكيان الصهيوني (واحة الديمقراطية)، على أرض الواقع في عام 2024🤭🫣🤣
في الرابط 👇ترجمة زاوية رؤية (المفكر الذي تحدث عن “نهاية التاريخ”: هذه دلالات ومخاطر الانتصار الكبير لترامب) https://www.alquds.co.uk/?p=3420808
السؤال هل يُسمح لنا، أن يكون لنا رأي أو زاوية رؤية مختلفة، أم لا؟!
الحمار/الببغاء/أتباع فكر التقليد، يرفض أن يكون لك زاوية رؤية أخرى، أي يجب أن تكون عالة/موظف لتسويق نفس الرأي، بمعنى آخر، أليس كذلك، أم لا؟!🤭🫣🤣
ولكن على أرض الواقع، أهل أمستردام، في هولندة، رفضت (الظلم وأهل التحرش/الإستفزاز المُتعمّد) من مشجعي لعبة كرة القدم، حضرت إلى هولندة، سبحان الله، فهل (لغة القرآن وإسلام الشهادتين) هي السبب، في ردّة الفعل على طغيان (الظالم)، أم لا؟!
ولذلك استفسر، السلام عليكم، ما هي النتيجة يا أبا طلال؟!
قريت وفكرت؟! من أجل التكامل معنا، بألف دولار، أم لا؟!
كذلك أنت يا أبا سنان، صهيب، ومن خلفك جمعية الإحسان وبقية المؤسسات والأحزاب التي تؤمن بالديمقراطية أو التّعدّدية في أي دولة،
هل نموذج الدولة الأبوية هي (الأفضل) أم نموذج الدولة العالة (فوضى الديمقراطية) هي (الأسعد)؟!
صحيح أن الشعب في (تركيا) أفشل الإنقلاب يوم 15/7/2016 لنصرة الرئيس، عكس الشعب في (مصر) يوم 3/7/2013 أو في (العراق) يوم 9/4/2003 خذل الرئيس، لماذا؟!
بمعنى آخر، ما ورد في الرابط 👇تحت عنوان (كيف تؤثر في الناس وتقنعهم بقضيتك)
https://youtu.be/Yatc_Sl-6NM?si=y0_8PKJc1wWqWvky
أنا أختلف مع مدرسة حازم أبو اسماعيل أو مدرسة مروان فتّال، في التفكير،
لأن ببساطة في لغة القرآن وإسلام الشهادتين، الهداية مثل الرزق من الله/الخالق،
وليس بسبب جهد أو إعلان/إعلام في وسيلة إعلام أو توجيه معنوي (مُخبِر/مخابرات/مخزن/مطبخ، للطبخ)🤭🤣🫣
وفي أي سوق، كل شيء له ثمن، لخلق الإيرادات أو الإقتصاد، فقط الشهيد، هو من عمل تجارة مع الله، في موضوع البيع والشراء أو القيمة، للعلم، أليس كذلك، أم لا؟!🤭🤣🫣
بمعنى آخر، ليس كل عمل (حلال)، أو الرزق الذي سيأتي منه (حلال)، على أرض الواقع،
أنا أؤمن وأتعامل على أن الحاجة أم الاختراع، ومن هنا كان فكرة تطوير مشروع صالح (التايواني) إلى المنافسة من هو الأكرم، والذي يعمل على تكبير سوق (الحلال) في تايوان، من خلال دعم مفهوم مبادرة Seeking FAITH التي أطلقتها إدارة وحوكمة الجامع الكبير في تايوان، لتكوين الأسرة (الحلال)، والأكل والشرب (الحلال)، لدعم الإقتصاد في تايوان،
لبناء صرح إسلامي يكون أساس السوق (الحلال) في أي محافظة تعطي أرض بشروط أفضل من شروط محافظ تايبيه السابق عام 2019، من أجل إعطاء أرض للإيجار لمدة 99 سنة لبناء صرح ينافس به، ما شاهده من جمال في جوامع (تركيا) داخل الإدارة والحوكمة التي هو مسؤول عنها، لإثبات ليس هناك تضييق على أي دين، من حكمة أهل (تايوان) وبها تختلف عن حكمة أهل (الصين) بشكل عملي، على أرض الواقع.
ليكون تحويل ثقافة أكل لحم البقر (ماكدونالد غير الحلال) إلى ثقافة أكل لحم الجمل (الحلال) جملكو؟!
لا إقتصاد منافس، بدون عقلية توفير (الكهرباء الأرخص) من أجل أي تعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة/الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو الأسرة أو الشركة وبالتالي إدارة وحوكمة من خلال Saleh Halal AI لتكون الأكثر (حلال) أي بلا (ظلم) من غيرها من دول الجوار؟!🤨😉
🤑🙈🙉🙊📓🇺🇳📟✒️
كما أقسمت بريطانيا بين “شامبرلين” المهادن للنازية و”تشرشل” المواجهة لها، كذلك باقي أوروبا وامريكا ، هنالك مسلسل واقعي عن حقبة ترشح طيار مرموق ضد روزفلت وأحوال المجتمع الأمريكي آنذاك ومسلسل افتراضي عن “انتصار النازية” وكلاهما يستحق المشاهدة
الإتحاد السوفيتي كان الداعم والمسلح الأول ل”دولة إسرائيل” والعديد من مؤسسيها كان يعتبرون الإتحاد السوفيتي وطنهم الأول ، دعمت امريكا “ثورة الجزائر” ووقفت إلى جانب مصر إبان العدوان الثلاثي ، وكان مؤيدي اسرائيل منبوذين في دوائر صنع القرار الأمريكي ، مالت الأمور لصالحهم عقب “حرب حزيران” ثم تعدلت الكفة مع نصر أكتوبر 1973، سحقت مصر الجيش الإسرائيلي الأول”بسلاحه الفرنسي والتشيكي” وسحقت سوريا الجيش الثاني ، فدخلت امريكا الحرب وتفوق سلاحها على نظيره السوفيتي/ سوريا ، بدأ الكرملين العد التنازلي لتوجيه ضربة نووية ، نزع فتيلها السادات (فبكت غولدا مائير على كتف كيسنجر قائلة: لم يعد الدعم الأمريكي غير محدود وغير مشروط) ، ترمب متهم ب”النازية” من قبل خصومه ، فهو إمتداد للخط المذكور/ مثال شامبرلين
الثابت: عكس بايدن ، دعم امريكا لإسرائيل سيعود محدود ومشروط .. سيكون قاسياً على ايران وحلفائها ولكن بمتعلق مصر والسعودية وليس اسرائيل