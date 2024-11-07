ترامب والعرب: رقصات عرضة وصفقات… أم مراجعة؟

يتذكّر العرب، بالتأكيد، كيف استهلّ دونالد ترامب، بعد شهور من اعتلائه، للمرة الأولى، منصب الرئيس، زيارته للمملكة العربية السعودية، في أيار/مايو 2017، حين أدى، رفقة الملك سلمان بن عبد العزيز، مع مجموعة من السعوديين، رقصة العرضة الشهيرة، بالسيوف وعلى أنغام الدفوف، وحضر خلالها ثلاث قمم: سعودية، وخليجية حضرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وعربية ـ إسلامية حضرها أكثر من خمسين دولة عربية وإسلامية.
دشّن ترامب، حينها، صفقات تجارية واتفاقات دفاعية بقيمة 460 مليار دولار ووقع مع عاهل السعودية إعلان رؤية استراتيجية نص على «رسم مسار مجدد نحو شرق أوسط ينعم بالسلام وبسمات العمل الإقليمي والعالمي في القرن 21».
لم يمر بالكاد ثلاثة أسابيع على الإعلان المذكور حتى تكشّفت وعود السلام عن تصدع هائل في المنطقة العربية والإقليم والعالم. بدأ ذلك من منظومة الخليج نفسها، فاندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة داخل دول «مجلس التعاون الخليجي» استغرقت عدة سنوات، كما صعّدت الإدارة الأمريكية الصراع مع إيران فألغت عام 2018 الاتفاق النووي الدولي معها، وتتابعت أشكال الضغوط والعقوبات بين البلدين وصولا إلى تهديد ترامب بتدمير الجمهورية الإسلامية وإعلان «نهايتها الرسمية».
تبع ذلك، في العام التالي، ما سمي بـ«صفقة القرن» التي كان من بنودها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ووضع المسجد الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية، وتبع ذلك، في العام التالي، 2020، رعاية ما سمي اتفاقيات إبراهيم بين دول عربية جديدة وإسرائيل.
من المفترض، مع الفوز الكبير الذي حقّقه ترامب، ومع سيطرة حزبه على مجلسي الشيوخ والنواب، وكون هذه الولاية الثانية والأخيرة له، أن يكون الرئيس الأمريكي الجديد أكثر تحرّرا من الضغوط التي يفترضها رئيس يريد أن يحافظ على خطوط الرجعة سواء مع ناخبيه الذين قدم لهم وعودا كبيرة، سواء فيما يتعلّق بالرخاء الاقتصادي، ووقف الهجرة غير الشرعية، أو مع وعوده الخارجية حول وقف الحروب وإنهاء الصراعات.
سيكون ترامب، ضمن السياق المذكور، قادرا على تمرير قرارات وتشريعات وتطبيق استراتيجيات، تطمح، في داخل أمريكا، إلى إحداث تغيير كبير يشبه الانقلاب، وهو ما سيحرّك ديناميّات احتجاج كبيرة ضده، كما ستصطدم الاتجاهات الانعزالية والعنصرية التي يشير إليها شعار «لنعد أمريكا عظيمة» و«مشروع 2025» وأحلام استغلال التفوّق العالمي الأمريكي لصالح واشنطن، بالتأكيد مع استعدادات دول العالم لاحتواء إمكانيات تحوّل هذه الطموحات إلى كوارث.
ستنعكس هذه الاحتمالات بشكل خطير، على العرب، مع فارق أنهم سيكونون العنصر الأضعف في المعادلات العالمية، مقارنة بأوروبا التي لديها الموارد لتعويض انحسار أمريكا الترامبية عن «حلف الأطلسي» وللتحالف وللدفاع عن نفسها ضد المخاطر المحتملة لهزيمة أوكرانيا وتهديد روسيا لها، أو الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية، التي تتحضّر منذ الآن لعواقب أزمات خطيرة في حال تم استهداف إيران، أو إسرائيل، التي بدأ رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، وشركاؤه في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للفلسطينيين، في الاستعداد لضم الضفة الغربية واستيطان شمال غزة.
تتحضّر هذه السيناريوهات للاحتمالات الأكثر سوءا، غير أن هناك احتمالات أخرى تبدأ من ترامب نفسه، الذي يفترض، ربما، أنه صار أكثر براغماتية ومعرفة بعواقب الخطط المتهورة، كما تتعلّق أيضا بطبيعة المنظومة والأشخاص الذين سيختارهم لإدارة مستقبل أمريكا خلال السنوات الأربع القادمة، كما بأشكال الصراع السياسي والاحتجاجات داخل أمريكا نفسها، والتطوّرات العالمية التي قد تحد من احتمال حرب عالمية تلوح في الأفق… أو تساهم في صنعها.
ترامب يتعلم من أخطاءه !
و لهذا : فاز بالإنتخابات !!
هناك أكثر من 30% ممن إنتخبوا ترامب من الملونين !
وهناك نسبة كبيرة منهم من العرب والمسلمين !!
اذا كنت لاتؤمن بالحظ أنظر الى مسيرة ترامب و حكايته و ستغير رأيك ، أغلب الفائزين بنوبل لانسمع اسماءهم الا عند اعلان فوزهم أما المخابيل فملأت الدنيا صخبا و ضجيجا وفسادا !
بسم الله الرحمن الرحيم. ما أقبح العرب دون شجاعة عندما يرقصون مع عدوهم ما أقبح العرب دون نخوة ما أقبح العرب دون كرم يتفننون في المطابخ واستيراد الأطعمة وغزة بلا خبز ما أقبح الإنسلاخ عن الدين الإسلامي ما أقبح اتباع ديانة التطبيع والذل الديانة الأمريكية المفصلة على هوى أمريكا الديانة الأبراهيمية هذا عصر الذل والغدر والخيانة… اللهم نسألك الخلاص.
نكرر بدون وعي العرب العرب وكأنهم دولة
واحدة أو على قلب رجل واحد.اليوم كل بلد
عربي إقليم لوحده في السراء والضراء وحين
البأس..فلا علاقة للعروبة بالأنظمة الحاكمة.
لذلك العرب اليوم أشبه بدول الكومنولث لا
يجمعهم جامع مشترك في مواجهة الآخر.
فمن الخطأ الحديث عن العرب ككتلة سياسية واحدة في تشخيص التحديات كذلك
في التفاعل الجمعي مع التطورات.نحن عالم
عربي مشتت سياسيا وو اقعيا وتوجهات حكم.فلا تزجوا العروبة الحلم بدول الحكام.
رحم الله العرب وادام الحكام فهم الآن
كشيوخ القباءل في الجاهلية الأولى.
هذا خطل ليس بعده خطل هنا –
شتان بين الدول العربية التي تجمعها لغة عربية واحدة على أقل تقدير وبين دول الــ “كومون ويلث” التي لا تجمعها قط سوى “لغة استعمارية” بامتياز !!
الحقوق تنتزع بالقوة و على الشعب العربي أن يستفيق من سباته فلن يحرره أحد غيره و عليه أن ينجز مرحلة التحرر الوطني في فلسطين و تصفية الكيان الصهيوني والرجعيات العربية المرتبطة بالامبريالي الامريكي عندها فقط يستطيع أن يتفرغ لمرحلة التطور الاقتصادي
دون إنجاز مرحلة التحرر الوطني سيبقى العرب تحت هيمنة الامبريالي والصهيوني المتشبثين بإخضاعه
ترابم يريد ان يربح الرهان في الصراع مع الصين
.
وهذا هو همه الأول ..
.
نرى الصين لا تلطخ يدها بحروب. وتركز على اقتصادها..
والتكنواوجيا.. والدبلماسية الناعمة
وتتوسع بصمت وبقوة استثماريا في افريقيا وجنوب امريكا .
.
ترامب يريد تهدئة الحروب كي تركز امريكا على
اقاصادها ايضا.. قبل فوات الأوان.. وربما التقرب من
روسيا كي تساعدها في الصراع ضد الصين.. فتحالف
روسيا مع الصين غير طبيعي .. هو طارئ.. ولا توجد
له اي اسس عرقية ولا دينية ولا ثقافية.. والصين في
الاساس ترى في روسيا عدوا ايضا… وليس في
مصلحة روسيا هيمنة الصين عليها وعلى العالم..
.
فكيف ما كان الحال .. مع زعامة امريكا للعالم تبقى
روسيا قوة كبيرة.. والأمر غير مضمون مع زعامة الصين للعالم…
.
قد نشهد ربما اول ارهاصات تغيير قواعد اللعبة..
في تحالف العالم المسيحي الابيض ضد التنين الصيني…
.
واظن ان هذا ما يفسر الغزل بين بوتين وترامب.. وحتى
تردد امريكا والغرب عموما في الدخول في حرب
صريحة ضد روسبا في اوكرانيا.. ويفسر ايضا تردد روسيا…
.
فهم كلهم يعلمون انهم حلفاء المستقبل القريب
الكومنولث تجمعهم اللغة الانكليزية كذلك