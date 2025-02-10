ترامب والهولوكوست: دموع تماسيح التاجر

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشاعر الإشفاق على الرهائن الإسرائيليين الثلاثة الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية مؤخراً، فاعتبر أنهم «يشبهون اليهود في ألمانيا النازية» و«يبدون كالناجين من الهولوكوست» مختتماً تصريحاته بتحذير: «سوف نفقد صبرنا عند حدّ ما».
فإذا كانت هذه الشفقة صادقة حقاً، وليست لوناً جديداً من النفاق والأقوال المتسرعة والبلاغة الجوفاء التي عوّد ترامب العالم عليها، فما الذي أعاق المشفق نفسه عن إلقاء نظرة ولو خاطفة على الحال التي خرج بها عشرات الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال؟ ولماذا أحجم عن رؤية أسير فلسطيني يهبط من الحافلة محمولاً على الأكتاف وقد رُبطت إلى جسده أنبوبة أوكسجين، أو أسير آخر أطلق الاحتلال سراحه بعد بتر رجله اليسرى وفقدان النظر بعينه اليمنى وتلف قرنية العين اليسرى و«درز» جسده بشظايا الرصاص؟
وإذا كان قد هال ترامب مقدار النحول الذي أصاب الرهائن الإسرائيليين الثلاثة، فهل توقع أن يخرجوا من الأسر أكثر عافية وأشدّ بدانة، إذا كان الملايين من أهل غزة قد حُرموا القوت في أدنى متطلباته بسبب جرائم الحرب والإبادة والحصار التي فرضتها دولة الاحتلال على القطاع طوال 15 شهراً ونيف، وبات الكثيرون منهم يقتاتون على النادر من أعشاب الأرض؟ ولماذا لم يبصر نحول الأسرى الفلسطينيين، حيث يُفترض بالسجون الإسرائيلية ألا تفتقر إلى الغذاء، وأن تتكفل بالرعاية الصحية للسجين بموجب أبسط المواثيق الدولية؟
لافت إلى هذا أن المقارنات مع إرث المحرقة تلقى الاستنكار من جهات إسرائيلية أيضاً، ليس من باب التراحم مع الفلسطينيين أو التضامن مع الرهائن الإسرائيليين، بل من زاوية أولى مركزية هي الاستمرار في احتكار موقع الضحية، والمتاجرة بعذابات اليهود في معسكرات الاعتقال النازية من أجل التغطية على جرائم الحرب الإسرائيلية ضدّ الشعب الفلسطيني، والتي تعيد إنتاج ألوان قهر وتنكيل وتعذيب أسوأ من تلك التي ارتكبها النازيون.
لا عجب والحال هذه أن يمتنع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نفسه عن استخدام المقارنات مع المحرقة، وأن يتغنى في الوقت ذاته بكون دولة الاحتلال هي الضحية بامتياز، وليست مثلها ضحية. كذاك لا يُستغرب موقف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموترتش، الذي يتهم أصحاب تلك المقارنات بالهزء المبطن من الهولوكوست وليس الدفاع عن الضحية اليهودية.
ولقد تعامى الرئيس الأمريكي عن حقيقة أن أسباب الحال التي ظهر عليها الرهائن الإسرائيليون إنما تعود إلى تعنت نتنياهو ودأبه على إفشال صفقات تبادل سابقة، وهذا باعتراف وزير حربه السابق يوآف غالانت الذي أقرّ بأنّ الصفقة الراهنة هي ذاتها التي وافقت عليها «حماس» في تموز/ يوليو الماضي، مع فارق أن دولة الاحتلال تدفع اليوم المزيد من الأثمان الباهظة جراء عرقلة الاتفاق يومذاك.
سلوك ترامب ليس مفاجئاً بالطبع، إذْ لا يُنتظر منه ما هو أدنى من دموع التماسيح الزائفة الانتقائية هذه، خاصة وأنها تصدر عن تاجر عقارات يسيل لعابه على امتلاك قطاع غزة.
ليس على ترامب حرج !
نصف الشعب الأمريكي يؤيد دولة لفلسطين !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
*( ترامب والنتن ) أساتذة ف الكذب والنفاق
والتضليل والافساد ف الارض.
اللهم ثبت أهلنا في غزة وعموم فلسطين الأبية.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
انها هي المأساة التي نعيش بها بفضل ابطال العار اللذين يحكموننا لانهم مسلوبي الاراده وحقنا نحن بتغيرها فنحن عاجزين عن مطالبتنا وهذه هي الحقيقة الغائبة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،. ترامب والهولوكوست: دموع تماسيح التاجر. يوجد مثل في مصر وقطعا أيضا في عالمنا العربي ومجود أيضا في أمريكا بس عندنا بالغة العربية، وأيضا في إسرائيل. كلم الأحبة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك – العتيبة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك- الإنجليزية: The words of loved ones distract you، and what is in them comes back to you.
العبرية: המילים של האהובים מסיחות את דעתך، ומה שבהן חוזר אליך.
اليونانية: Τα λόγια των αγαπημένων σε αποσπούν، και αυτό που υπάρχει σε αυτά επιστρέφει σε εσένα.
ترامب أنت بلطجي خاب متسرع متهور والعالم العربي إذا اتحد واستعمل فقط السلاح الاقتصادي وتمت مقاطعة تقريبا 2 مليار مسلم منتجاتكم ستبكي دما. حسبي الله ونعم الوكيل
ذات مرّة سألني صديق: كيف أعاقب تاجرًا أساء إليّ؟ قلت له أفضل العقاب؛ الإحسان والصفح.قال: لا ينفع لا بدّ لي من عقابه! قلت له: نقطة ضعف التاجر الكبرى في المال؛ ابحث عن تلك النقطة بصمت؛ ستصل إلى مبتغاك بضربة قاضية.
قال لي: وكيف ذلك؟ قلت له: ( اخلق له مشكلة من دون عدوان ).فالتاجر يخشى المشاكل لأنّ رأس المال بطبعه جبان.
ترامب من هذا النوع السوقيّ المحتال؛ عليه نقطة ضعفه في المال.أما الكلام عنه مدحًا أو ذمًا فمن الثرثرة فوق النيل.
لا تنس يا ترامب اصلك الالماني ولا بد ان تكون انت او ابوك او جدك لعب دورا في الهولوكوست ضد اليهود في المانيا وساعد هتلر على ان يقوم بهذا العمل ولا تستطيع ان تغطي على تاريخك وتاريخ آباءك في المشارك في الهولوكوست الصهيوني مثلما انت اليوم تساعد نتنياهو في هولوكوسته ضد عرب فلسطين
باعتقادي المتواضع ان دونالد ترامب سيحجز الملك عبدالله في امريكا لان الملك سيقول لا لتهجير اهل غزة او الضفة الى الضفة الشرقية الاردنية، هناك احتمالين .اولا ستعم الفوضى في الاردن احتجاجا على احتجاز الملك عبدالله وتفلت الامور على الحدود وسيتم ادخال المهجرين الى الاردن ، واما سيعلن عن نظام جديد في الاردن وهذا النظام متفق عليه امريكيا اسراءيليا عربيا يعطى دونالد ترامب ما يريد وتعم الطامة الكبرى، ولن يكون هناك زيارة للسيسي الى امريكا لان امريكا لا تستطيع مواجهة مصر كهذا سيناريو . الامور ستفلت وستعم الفوضى في كل مكان ويرجع الاستعمار من نقطة الصفر وترجع كل دولة كانت مستعمرة الى مستعمراتها ويبدء سيكوس بيكو جديد وتتحقق احلام اسراءيل الكبرى .وهذا ما يريده دونالد ترامب ..عودة السيد المسيح