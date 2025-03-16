ترامب والولاية الثانية: هل تفقد أمريكا زعامتها للنظام العالمي؟

ما هي أبعاد عودة ترامب على قضايانا الإقليمية والعربية: الصراع العربي ـ الإسرائيلي وحرب غزة وتهديدات إيران وملفها النووي والأمن الخليجي؟ في الوقت نفسه يتزايد فيه قلق حلفاء أمريكا من مقاربات ترامب وتماهيها مع مواقف للخصوم وخاصة بوتين، لرئيس من خارج المؤسسة الحاكمة، والتشكيك بمقاربته غير التقليدية والمتقلبة ولا يمكن التنبؤ بها.
يستمر ترامب بسياسات تصدم الكثيرين لتناقضاته وتقلبه وتنصله من المفاوضات والاتفاقيات والالتزامات القانونية ومواثيق المنظمات التي أسستها وقادتها الولايات المتحدة في عالم ما بعد الحرب الباردة…
ساد اعتقاد أنه لن يأتي رئيس أمريكي إلى البيت الأبيض يكون أكثر اصطفافًا وولاء ودعما لعدوان ووحشية حرب إبادة إسرائيل على غزة من بايدن ووزير خارجيته وفريق الأمن الوطني الذي أشرف وتواطأ ووظّف الفيتو خمس مرات في مجلس الأمن لاستمرار حرب الإبادة على غزة لـ15 شهرا متتالية… بحصاد دموي غير مسبوق بوحشيته.. حتى صار نتنياهو ووزير دفاعه السابق المقال مجرمي حرب صدرت مذكرات من المحكمة الجنائية الدولية باعتقالهما!
وبعدما تسبب طرح مخطط ترامب بالسطو على قطاع غزة وتهجير سكانها إلى مصر والأردن وحتى كما سُرب مؤخراً إلى السودان والصومال وغيرهما، بردود أفعال غاضبة ومنددة ورافضة وإحراج الملك عبدالله في البيت الأبيض، وتداعي العرب لعقد قمة مصغرة في الرياض وقمة عربية في القاهرة للرد على بلطجة ترامب… وإجماع عربي في القمة العربية الاستثنائية في القاهرة على تبني الخطة المصرية رداً على مخطط ترامب.. وبوقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها!! ليرفض ترامب ونتنياهو مخرجات القمة العربية الاستثنائية. كما وُجهت انتقادات دولية لمخطط ترامب تتهمه بالتطهير العرقي ـ ليتراجع ترامب ويعلن مخططه لمستقبل غزة المدمرة دون الإشارة لجرائم إسرائيل، هو توصية غير ملزمة!
لذلك يعتقد ترامب أن فوزه برئاسة ثانية يمنحه تفويضا مطلقا من الناخبين للتصرف بلا قيود على الصعيدين الداخلي بتفكيك وإضعاف الدولة العميقة، وحتى الانتقام من خصومه في الداخل، وترشيق البيروقراطية وتقليص حجم الحكومة ودمج وإلغاء عدد من الوكالات الفيدرالية على حساب تسريح وفصل عشرات الآلاف الموظفين الأمريكيين الغاضبين والمنتقدين لسياسات ترامب وتحالفه مع إيلون ماسك 1 أغنى رجل في العالم ـ وتكليفه بمسؤولية إدارة الكفاءة الحكومية بصلاحيات شبه مطلقة.
والخطورة في تعبير أعداد متزايدة من الأمريكيين عن غضبهم من سياسات الرئيس ترامب حول تداعيات وتأثير زيادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من كندا والمكسيك والصين ومستقبلا دول الاتحاد الأوروبي على ارتفاع أسعار السلع والتضخم وحتى كما لمح ترامب «احتمال أن تشهد أمريكا ركودا اقتصاديا».
سياسة ترامب تزعزع النظام العالمي الذي شكلته وتقوده الولايات المتحدة منذ ثمانية عقود، بعد الحرب العالمية الثانية، ومعه ضياع بوصلة زعامة أمريكا للنظام العالمي!
وترى أعداد كبيرة من الناخبين أنهم لم ينتخبوا ترامب لضم كندا وغرينلاند واستعادة قناة بنما والسطو على غزة وتهجير سكانها. وكان صادما تكرار ترامب الحظر الإسلامي الذي طبقه في رئاسته الأولى عام 2017 بحظر دخول مواطنين من ست دول مسلمة ـ ألغاها الرئيس بايدن ـ ووصفها بأنها «وصمة عار على ضمير أمريكا وتتعارض مع نهج أمريكا باستقبال والترحيب بالمهاجرين والقادمين من مختلف الأديان والأعراق»!
ليرد ترامب بتقديم مسودة أمر رئاسي فاقع بعنصريته وعدائه قبل أيام، يقيد دخول مواطنين من 43 دولة إلى الولايات المتحدة ـ تتصدر قائمة الدول في الدائرة الحمراء دول عربية ومسلمة: سوريا واليمن وليبيا والعراق السودان والصومال وإيران وأفغانستان. بينما في مجموعة الدول البرتقالية الأكثر تشددا في منح تأشيرات الدخول: باكستان وتركمانستان وروسا وجنوب أفريقيا وجنوب السودان.. ومجموعة القائمة الصفراء ـالأقل تشددا بمنح تأشيرات الدخول ومعظمها دول أفريقية بينها موريتانيا!!
وتبني ترامب مواقف بروباغندا روسيا تجاه حربها في أوكرانيا وإعلانه الصادم لن تدافع الولايات المتحدة عن الأعضاء في حلف الناتو إذا لم يرفعوا ميزانيات الدفاع !! في مخالفة صريحة للفصل الخامس من ميثاق حلف الناتو الذي يفرض على جميع الأعضاء (32 دولة) الدفاع عن أي عضو يتعرض لاعتداء ويطلب تفعيل الفصل الخامس من ميثاق الحلف.
لتسرب إدارة ترامب عن مفاوضات سرية مباشرة بين إدارة ترامب وحركة حماس (المصنفة «حركة إرهابية أجنبية» منذ عام 1997 ـ بوساطة قطرية وبالتنسيق مع نتنياهو في الدوحة منذ يناير الماضي للتوصل لوقف إطلاق النار طويل الأمد وإطلاق سراح الأسرى الأمريكيين الخمسة ولاحقا جميع الأسرى!! التفافاً على نتنياهو لعدم رغبته بوقف الحرب وتعمده إفشال مراحل المفاوضات ووقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى! وتكرار ترامب تهديده لحماس بإطلاق سراح جميع الأسرى وإلا تواجه الجحيم!!لترد حماس أن تهديد ترامب يدعم تنصل نتنياهو من الاتفاق!
والنتيجة تراجع شعبية ترامب في أمريكا لحوالي 45 في المئة من أدنى النسب بعد شهرين من رئاسته. ولا تثق نسبة بين 60 ـ 88 في المئة من الرأي العام الأوروبي وحلفاء الناتو بسياسات ترامب وتراها تهدد السلام! وهذا واقع خطير يسمم العلاقة بين الحلفاء بعد شهرين من رئاسته!
سياسة ترامب تستعدي الحلفاء الغربيين… والدروس للحلفاء العرب القلقين من تراجع الثقة بالحليف الأمريكي.. بسبب مواقفه غير المسبوقة تجاه الأمن الأوروبي وأوكرانيا والناتو والبلطجة بالاعتداء على سيادة دول حليفة لضم أراضيها بمنطق النفوذ والقوة. وتهديده بفرض رسوم جمركية كبيرة على واردات بضائع كندا والمكسيك ودول الاتحاد الأوروبي والصين ما يرفع كلفتها على الأمريكيين! وذلك يزعزع النظام العالمي الذي شكلته وتقوده الولايات المتحدة منذ ثمانية عقود، بعد الحرب العالمية الثانية، ومعه ضياع بوصلة زعامة أمريكا للنظام العالمي!
أستاذ في قسم العلوم السياسية ـ جامعة الكويت
نعم وبكل تأكيد والأيام بيننا وبين أمريكا اللعينة الخبيثة التي ترسل اسلحتها القذرة لإبادة شعب فلسطين منذ 1948 بواسطة العصابة التي زرعوها في قلب فلسطين هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
السلام عليكم، ورحمة الله وبركاته، ترامب والولاية الثانية: هل تفقد أمريكا زعامتها للنظام العالمي؟ أمريكا على يد حكامها تفقد وستفقد زعامتها على العالم وقبل كل شيء ستفقد الأمن والأمان من الداخل وإذا استمر ترامب بهذا الأسلوب في إدارة دولة بحجم أمريكا سيصبح هو السبب المباشر لحرب أهلية في أمريكا والذين ساعدوا في وصول رجل مثل ترامب للحكم مرة ثانية سيندمون أشد الندم إذا لم يغير ترامب سياسة البلطجة ترامب خطر على كل شيء وعلى أمريكا نفسها بل على نفسه والذي يصلح في مقولات الباطن وبناء نطيحات السحاب لا يصلح في السياسة وكل مهنة لها ثقافتها والقوانين التي تحكمها الدول ليس قوانينها الفتونا والبلطجة والصوت العالي السياسية فن والفن يتطلب خبرة لكي تجيد الدور الذي ستلعبه لرضاء الجمهور وهو الشعب وإذا نظرنا لماذا العالم يتخبط الآن بهذا الشكل المرعب لعدم وجود ساسة على الساحة العالمية أين ديجول أين أيزنهاور أين كنيدي رغم أنهم ليس ملائكية ورغم هذا أين هم ولماذا نبعد ونذهب بعيد أين المستشارة ميركل وانا اعتبر ميركل من أشجع وإذكاء من حكام العالم أين كل هؤلاء العالم محكوم بعصابة ( 1 )
من اللصوص والمرتزقة والكل يعمل لصالحه وعائلته ومليارات منهوبة من قوت الفقير والمسكين الذي اوصاء الله عليهم بالرحمة وتقديم المساعدة والطعام مش سرقة طعامهم. حسبي الله ونعم الوكيل ( 2 )
هل تفقد أمريكا زعامتها للنظام العالمي؟
أظنها ستفعل, السياسة الأمريكية الجديدة في طريق إبعاد الأصدقاء والحلفاء. عدو أمريكا الأول هو الصين, ليس للأسباب التي عادة ما تذكر. التخوف الحقيقي لدى أمريكا هو أن تزاح من على رأس القائمة على يد الصين. أظن – أمريكا ودول أوروبا الغربية لم يستطيعوا إيقاف الزحف الصيني, لكن ماذا لو بقيت أمريكا وحيدة. للآن الصورة غامضة عن إمكانية تطور العلاقات الأوروبية اتجاه الصين بعد الأحداث الأخيرة في العلاقة مع أمريكا. هل ستنهج أوروبا سياسة جديدة مع الصين؟
تتمة :
كما أظن أن الرئيس الأمريكي الجديد قد يراهن على صداقة جيدة مع بوتين كي يقلص من تقاربه مع الصين, لا أظن هذا سيحصل لسبب بسيط هو أن الرئيس القادم للولايات المتحدة قد يكون ديمقراطيا وتعود اللعبة كما كانت قبل الانتخابات الأخيرة.
خاتمة :
أظن- مع الحالة الجديدة والشكوك الأوروبية اتجاه أمريكا سياسيا, اقتصاديا , عسكريا, فأمريكا اليوم أضعف مما كانت عليه من قبل. لم يعد الأوروبيون تلاميذ طائعين متطلعين للحماية الأمريكية – على الأقل بحسب ما يروج – أمريكا أضعف, حلفاؤها الأوروبيون بدأوا يحسبون ألف حساب في علاقتهم بحليفهم السابق, لم يصدقوا يوما أنه سيفعل ما فعل بهم. الصدمة حاضرة وسوف تزول مع الوقت.
فرنسا تقود قافلة ” الانفصال ” في المجال العسكري وحتى في الجانب المالي بالعمل على تقوية عملة اليورو لكي ” تغزو ” العالم بحسب البنك المركزي الفرنسي.
الحضارات تصعد وتتحل في الغالب من الداخل فتذوب وأخرى تأخذ محلها, أظنها الصين قادمة بثبات وصمت.
تراجع شعبية ترامب إلى 45 بالمائة هو تراجع طفيف لأن شعبيته أصلًا في حدود ال 50 بالمائة، حسب النظام السياسي في آمريكا يفترض أن الرئيس و الكونغرس يتقاسمان السلطة من حيث إصدار القوانين و تنفيذها، الآن الجمهوريون يسيطرون على البيت الأبيض و الكونغرس معا في آن واحد، و بالتالي أصبحت يد ترامب مطلقة يفعل ما يشاء، بل إن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يشعرون بالامتنان لترامب في نجاحهم في الحصول على الأغلبية بسبب خطابه الشعبوي و قدرته على الحشد..!!