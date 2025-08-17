ترامب وبوتين في ألاسكا: بين سلام مُعلّق وشرعية مُستعادة

في أنكوراج بولاية ألاسكا، التقى مساء الجمعة 15 أغسطس الرئيسان دونالد ترامب وفلاديمير بوتين بأولويات متباينة: بوتين يسعى إلى تثبيت مكاسب بلاده في أوكرانيا، واستعادة مكانته الدبلوماسية، بينما يريد ترامب أن يقدّم نفسه كـ»صانع سلام» قادر على إحداث اختراق سريع. لكن غياب كييف عن الطاولة طرح سؤالا جوهريا: هل تقرّب هذه القمة نهاية الحرب، أم تمنح موسكو شرعية لواقع فرضته بالقوة؟ إذن ما هي رمزية اختيار ألاسكا؟ وما تداعيات تهميش أوكرانيا؟ ما مكاسب بوتين المحتملة، وما مصاعب ترامب؟ كيف يمكن أن نقرأ السيناريوهات الواقعية لأي مخرجات ممكنة، مع الأخذ بنظر الاعتبار، أن أي سلام لا يضمن السيادة الأوكرانية، ولا يُشرك كييف بفاعلية، سيبقى اتفاقا هشّا يمنح اعترافا مجانيّا لموسكو أكثر مما يحقّق استقرارا أوروبيا.

اختيار أنكوراج في ولاية ألاسكا كمسرح لأول قمة أمريكية ـ روسية بهذا المستوى منذ عقود، لم يكن محض صدفة، فالولاية، التي تبعد نحو تسعين كيلومترا فقط عن أقصى شرق روسيا في إقليم تشوكوتكا، توفر لبوتين مزايا أمنية ولوجستية واضحة، إذ يستطيع الوصول إليها دون التحليق فوق أجواء دول تعتبرها موسكو «معادية». هذا القرب الجغرافي يمنح الاجتماع بعدا استراتيجيا، لكنه في الوقت نفسه يرسل رسالة رمزية تتجاوز الجغرافيا المباشرة.

من منظور الكرملين، ألاسكا تحمل حمولة تاريخية ثقيلة، فقد كانت أرضا روسية حتى عام 1867 حين بيعت للولايات المتحدة، وهي صفقة يستحضرها الإعلام الروسي اليوم، لتبرير فكرة أن الحدود يمكن أن تتغير، وأن نقل السيادة على أراضٍ واسعة أمر ممكن في القرن الحادي والعشرين. هذا التوظيف الرمزي ينسجم مع خطاب بوتين حول شرعية ضم أراضٍ أوكرانية بالقوة. الاختيار يعكس أيضا رغبة روسية في إبعاد النقاش عن أوروبا وكييف تحديدا، وحصره في إطار ثنائي مع واشنطن، حيث يمكن لموسكو أن تتجنب ضغط الحلفاء الأوروبيين، وأن تتفاوض مباشرة مع القوة العظمى، التي ما زالت الأكثر تأثيرا على مسار الحرب. أما من منظور ترامب، فقد يكون الموقع مثاليا لعقد قمة «آمنة» سياسيا، بعيدة عن العواصم الأوروبية، التي قد تفرض عليه مشهدا إعلاميا أكثر تشددا، وقريبة بما يكفي من الأراضي الروسية، لتسهيل حضور بوتين. كما أن ألاسكا، في المخيال الأمريكي، تمثل حافة العالم الشمالي، ما يمنح المشهد بعدا دراميا يعزز صورة القمة كحدث استثنائي.

أبرز ما يلفت في قمة ألاسكا ليس فقط جدول أعمالها أو شخصياتها، بل من غاب عنها، فالرئيس الأوكراني زيلينسكي لم يُدعَ للمشاركة، ما جعل الحدث أقرب إلى محادثات فوق رأس الطرف الأكثر تضررا من الحرب. هذا الإقصاء يبعث رسائل سياسية مزدوجة: أولها أن واشنطن وموسكو تستطيعان ـ إذا أرادتا ـ إدارة الملف الأوكراني بشكل ثنائي، وثانيها أن دور كييف قد ينكمش من موقع صانع القرار إلى موقع متلقّي النتائج. بالنسبة لروسيا، أن تهميش أوكرانيا على هذا النحو يحقق هدفا استراتيجيا طالما سعت إليه: التعامل مباشرة مع الولايات المتحدة كندٍّ مكافئ، متجاوزة أي إطار دولي أو أوروبي جماعي، هذا المسار يقلّص من قدرة الحلف الأطلسي على التأثير المباشر، ويضعف قدرة كييف على فرض شروطها، أو الدفاع عن خطوطها الحمر، خصوصا في ملف الأراضي المحتلة. أما من جهة إدارة ترامب، فإن استبعاد زيلينسكي قد يكون محاولة لتبسيط المفاوضات، وتجنب المواجهة العلنية مع حليف باتت العلاقة معه متوترة. لكن هذه الخطوة تحمل مخاطرة سياسية كبيرة؛ فهي تعطي انطباعا بأن واشنطن مستعدة للتفاوض على مستقبل أوكرانيا، من دون مشاركتها، وهو ما قد يُفسَّر في كييف والعواصم الأوروبية على أنه استعداد أمريكي لتقديم تنازلات إقليمية، مقابل وقف إطلاق النار.

ردود الفعل الأوكرانية والأوروبية جاءت حادة، محذّرة من أن أي اتفاق لا ينبع من مشاركة كاملة لكييف، سيكون فاقدا للشرعية ومهددا بالانهيار سريعا. فالتاريخ الحديث، من اتفاقات ميونيخ 1938 إلى مفاوضات مينسك، يذكّر بأن صفقات «السلام المفروض» نادرا ما تخلق استقرارا دائما، بل غالبا ما تؤسس لجولة جديدة من الصراع. من منظور الكرملين، فإن مجرد جلوس بوتين مع ترامب على أرض أمريكية، هو مكسب سياسي في حد ذاته. بعد أكثر من ثلاثة أعوام من العقوبات الغربية، ومحاولات العزل الدبلوماسي، تمكّن بوتين من فرض نفسه شريكا في حوار مباشر مع أقوى دولة في العالم، وفي توقيت يحاول فيه الغرب الإبقاء على جبهة موحّدة ضد موسكو. أول مكسب روسي واضح هو كسر العزلة. القمة تتيح لبوتين العودة إلى واجهة السياسة الدولية بغطاء أمريكي، وهو ما يسوّق داخليا كدليل على فشل الاستراتيجية الغربية لعزله. هذا الخطاب عزّزته وسائل الإعلام الروسية، التي سخرت من فكرة أن روسيا «محاصَرة»، معتبرة أن الاجتماع والمشهد الإعلامي المرافق له يُثبت العكس. المكسب الثاني يتمثل في تثبيت شرعية المكاسب الميدانية. بوتين يدخل القمة متمسكا بشروطه: بقاء الأراضي الأربع التي ضمّتها روسيا (دونيتسك، لوغانسيك، زابوريجيا، وخيرسون) تحت سيطرته الكاملة، وانسحاب القوات الأوكرانية من الأجزاء التي ما زالت تسيطر عليها. حصوله على أي إشارة من ترامب لتفهم هذه المطالب، أو تبنيها، حتى بشكل غير مباشر، سيُفسَّر كضوء أخضر أمريكي، ما قد يفتح الباب لتحسين العلاقات الثنائية، وإبرام تفاهمات اقتصادية.

لكن هذه المكاسب المحتملة تثير خشية غربية متزايدة، في العواصم الأوروبية، هناك قلق من أن تمنح هذه القمة بوتين دفعة استراتيجية، سواء عبر صفقة «تبادل أراضٍ مقابل السلام»، أو عبر وقف الدعم العسكري لكييف، إذا رفضت الانخراط في اتفاق ترعاه واشنطن وموسكو. محللون غربيون شبّهوا هذا السيناريو باتفاق ميونيخ 1938، حين فُرض على تشيكوسلوفاكيا التنازل لألمانيا النازية عن أراضٍ لتفادي الحرب، وهو ما لم يمنع هتلر من إشعالها لاحقا. في المقابل، إذا خرج بوتين من القمة دون تنازلات من ترامب، فقد يُترجم ذلك بأنه تصلّب أكبر في مواقفه، على أمل أن تؤدي الضغوط الاقتصادية والسياسية الداخلية في الغرب إلى تنازلات لاحقة، بمعنى آخر، حتى الفشل العلني للمحادثات قد يوظَّف لمصلحته داخليا وخارجيا. وكما توقع عدد من المحللين، انتهى اجتماع القمة وكانت نتيجته الاكتفاء ببيان مشترك فضفاض، يتحدث عن «تبادل الآراء» و»متابعة الحوار» من دون التزامات حقيقية، حيث سعى كل طرف إلى توظيف القمة إعلاميا لمصلحته؛ ترامب ظهر أنه يحرّك عجلة السلام، وبوتين أكد أنه يحاور واشنطن من موقع قوة. وقد صرح الرئيس ترامب بعد الاجتماع، أنه ونظيره الروسي حققا «تقدما كبيرا»، لكنهما لم يخرجا من قمة اليوم باتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، وأضاف أنهما اتفقا على أن حرب أوكرانيا ستنتهي بتبادل للأراضي وضمانات أمنية من الولايات المتحدة. وعندما سأله شون هانيتي مراسل قناة «فوكس نيوز»، عن التنازلات الإقليمية التي ستمنح روسيا أراضي لم تكن تملكها سابقا، والضمانات الأمنية الأمريكية المحتملة لأوكرانيا، قال ترامب، إنها نقطة اتفاق مع بوتين، وقال: «حسنا، أعتقد أن هذه نقاط تفاوضنا عليها، وهي نقاط اتفقنا عليها إلى حد كبير. في الواقع، أعتقد أننا نتفق على الكثير. يمكنني أن أقول لكم إن الاجتماع كان وديا»، ووصف بوتين بأنه «رجل قوي» و»صارم للغاية»، لكنه قال، إن الاجتماع كان إيجابيا، مؤكدا بالقول: «أعتقد أننا نقترب من النهاية. وانظروا، على أوكرانيا أن توافق على ذلك».

قمة ألاسكا، بكل ما حملته من رمزية تاريخية ورسائل سياسية، كشفت أن طريق إنهاء الحرب في أوكرانيا ما زال مليئا بالعقبات، اختيار الموقع أتاح لبوتين أن يكسر عزلة دولية فرضت عليه منذ الغزو، وأعطى لترامب منصة ليجسّد صورة «صانع السلام»، التي يسعى إليها. لكن غياب كييف عن الطاولة، وتشابك الأهداف المعلنة والمضمرة للطرفين، جعلا من الصعب تخيّل مخرجات تحقق سلاما عادلا ودائما. في أفضل الأحوال، قد تفتح القمة نافذة حوار جديدة، لكن من دون ضمانات أمنية ومشاركة أوكرانية حقيقية، ستبقى هذه النافذة عرضة للإغلاق في أي لحظة. أما في أسوأ السيناريوهات، فإن ما يبدو خطوة نحو السلام قد يتحول إلى ورقة اعتراف مجانية تمنح موسكو ما لم تحصل عليه في ساحات القتال.

الاختبار الحقيقي لأي «سلام» لا يكمن في الصور التذكارية أو البيانات المشتركة، بل في قدرته على احترام السيادة، ووقف العدوان، وتوفير أمن مستدام لكل الأطراف. وأي اتفاق يتجاهل هذه الشروط لن يكون نهاية للحرب، بل محطة مؤقتة على طريق صراع أطول وأعمق.

كاتب عراقي