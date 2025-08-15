بوتين وترامب يتوصلان إلى اتفاقات “أولية” في ألاسكا وسط أجواء “احترام متبادل”- (فيديوهات)

أنكوريج (ألاسكا)- “القدس العربي”: عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، مؤتمرًا صحافيًا في ولاية ألاسكا عقب اجتماع رفيع المستوى تناول جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا.

والتقى الزعيمان، برفقة كبار مساعديهما، لمدة تقارب ثلاث ساعات في قاعدة “إلمندورف-ريتشاردسون” المشتركة بمدينة أنكوراج، بعد مراسم استقبال منظمة بدقة تضمّنت سجادة حمراء وعرضًا جويًا عسكريًا.

وقال ترامب إنه كان يأمل الخروج من الاجتماع باتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، التي غزتها روسيا عام 2022.

وخلال المؤتمر، بدأ بوتين الحديث أولًا، وسط خلفية تحمل شعار “السعي من أجل السلام”، حيث أكد عبر مترجم أن المباحثات كانت “شاملة” و”مفيدة”، وأجريت في “أجواء بنّاءة يسودها الاحترام المتبادل”. وأشار مازحًا إلى القرب الجغرافي بين ألاسكا وروسيا، وقال إنه وصف ترامب بـ”الجار” عند وصوله.

وألمح بوتين إلى أن الجانبين توصلا إلى “اتفاقات” خلال المحادثات، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها، مضيفًا أن العلاقات الأمريكية-الروسية “وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة”. وشدد على أن أي تسوية طويلة الأمد للصراع تتطلب “معالجة الجذور الأساسية وأسباب النزاع”، معربًا عن أمله في أن تكون اتفاقات اليوم “نقطة انطلاق” لحلّ الأزمة الأوكرانية وإعادة العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى طابع “عملي وبراغماتي”.

وكان من المقرر أن يتبع الاجتماع الأول جلسة غداء موسعة بمشاركة مزيد من المسؤولين، لكن ترامب وبوتين قررا المضي قدمًا نحو المؤتمر الصحافي مباشرة، فيما لم يتضح ما إذا كان الغداء قد أُلغي أو تأجل.

وفي لقاء وُصف بأنه “محوري” لإنهاء الحرب في أوكرانيا، اجتمع الرئيس ترامب ونظيره الروسي بوتين، اليوم الجمعة، في مدينة أنكوريج بولاية ألاسكا، في أول لقاء مباشر بينهما منذ عام 2019، دون مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

The Trump-Putin 3-on-3 meeting is now at the 2 1/2 hour mark… https://t.co/sv2M5CCXr2 — Dan Scavino (@Scavino47) August 15, 2025

الاجتماع الثنائي، الذي بدأ بعد وصول بوتين إلى ألاسكا ومصافحته ترامب على مدرج المطار، تجاوز ساعتين ونصف حتى مساء الجمعة. وقد شوهد الزعيمان يتبادلان الحديث على انفراد في المقعد الخلفي للسيارة الرئاسية الأمريكية المعروفة بـ”الوحش” قبل بدء المحادثات الرسمية، التي حضرها لاحقًا مسؤولون كبار من الجانبين، بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

واعتبر زيلينسكي، الذي لم يُدعَ إلى القمّة، أن أي قرارات تُتخذ في غيابه “لن تكون ذات معنى”، فيما تواصلت العمليات العسكرية على الأرض: إذ قُتل سبعة مدنيين وأصيب 17 آخرون في ضربات روسية على مناطق أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما أسفرت هجمات أوكرانية على منطقتي كورسك وبلغورود الروسيتين عن إصابة 12 شخصًا.

وتوقع ترامب قبل القمّة أن يحدد خلال “الدقائق الأولى” ما إذا كان اللقاء سيكون ناجحًا أو فاشلًا، ملوّحًا باحتمال فرض “عواقب اقتصادية شديدة” على موسكو إذا لم يتم التوصل إلى تقدّم. لكنه أبدى في الوقت ذاته تفهمًا لاعتقاد بوتين بأن استمرار العمليات العسكرية قد يمنحه “قوة تفاوضية” أكبر، وهو ما اعتبره ترامب “خطأً” سيبلغه للرئيس الروسي.

على الجانب الأمريكي، دعا النائب الديمقراطي مايك كويغلي، المشارك في رئاسة لجنة أوكرانيا في الكونغرس، ترامب لاتخاذ موقف صارم مع بوتين، معتبرًا أن الأخير “ديكتاتور وحشي لا يفهم سوى لغة القوة”، وأن تراخي واشنطن قد يرسل إشارة سلبية للأوكرانيين.

ورغم تجاهل بوتين الردّ على أسئلة الصحافيين بشأن وقف إطلاق النار ومقتل المدنيين، فإن القمة – بحسب مراقبين – تمثل اختبارًا حقيقيًا لإمكانية تحقيق اختراق دبلوماسي في ظل غياب الطرف الأوكراني عن الطاولة واستمرار التصعيد الميداني.

.@POTUS greets Russian President Vladimir Putin at their historic Alaska Summit pic.twitter.com/lc3klJso84 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 15, 2025