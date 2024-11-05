ترامب وزوجته يدليان بصوتيهما في بالم بيتش بولاية فلوريدا

بالم بيتش: أدلى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بصوتيهما في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال ترامب وهو يقف بجانب ميلانيا “قمت بحملة انتخابية عظيمة. أعتقد أنها ربما تكون الأفضل من بين الثلاث حملات. قمنا بعمل رائع في الحملة الأولى. وقمنا بعمل أفضل كثيرا في الحملة الثانية ولكن حدث شيء ما. يمكن أن أقول إن هذه هي أفضل حملة انتخابية قمنا بها”.

Donald Trump voted in Palm Beach, Fla., Tuesday morning, along with his wife Melania. He said he would be the “first one” to acknowledge a loss if he felt #Election2024 was fair. 🔗 Follow our Live updates: https://t.co/7g78sYDkQa pic.twitter.com/OGW8HtGOo1 — The Wall Street Journal (@WSJ) November 5, 2024

(وكالات)