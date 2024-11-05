سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب وزوجته يدليان بصوتيهما في بالم بيتش بولاية فلوريدا

5 - نوفمبر - 2024

بالم بيتش: أدلى المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بصوتيهما في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقال ترامب وهو يقف بجانب ميلانيا “قمت بحملة انتخابية عظيمة. أعتقد أنها ربما تكون الأفضل من بين الثلاث حملات. قمنا بعمل رائع في الحملة الأولى. وقمنا بعمل أفضل كثيرا في الحملة الثانية ولكن حدث شيء ما. يمكن أن أقول إن هذه هي أفضل حملة انتخابية قمنا بها”.

