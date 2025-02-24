سياسة | دولي

ترامب: ولي العهد السعودي رجل رائع يحظى باحترام العالم كافة

24 - فبراير - 2025

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، 28 يونيو 2019

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الرياض: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره للسعودية لاستضافتها المحادثات بين واشنطن وموسكو، قائلا: أشكر السعودية والأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات مع روسيا، واصفا ولي العهد بالرجل الرائع الذي يحظى باحترام في أنحاء العالم كافة.

وأضاف في حديثه الخاص لـ”قناة “العربية” السعودية، اليوم الإثنين، بأنه يرتبط بصداقة قوية بالملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.

إلى ذلك، شكرت وزارة الخارجية الأمريكية السعودية لاستضافتها للمحادثات مع روسيا بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبعد انتهاء القمة الأمريكية الروسية حول أوكرانيا في قصر الدرعية.

في هذه الأثناء، رحب مجلس الوزراء السعودي باستضافة المباحثات بين روسيا وأمريكا في الرياض، وأكد أنها تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

(د ب أ)

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  1. يقول Abdulhadi Saedoun:
    فبراير 24, 2025 الساعة 10:00 م

    لأنه يدفع بالدولار ولا يتردد ولا يبالى هههههه

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  2. يقول محمد الجزائري:
    فبراير 24, 2025 الساعة 10:02 م

    أكيد رائع….يدفع بسخاء ودون مناقشة…!!!؟

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  3. يقول لبيب:
    فبراير 25, 2025 الساعة 12:17 ص

    ههههههه ههههههههه هههههههههههه

    رد

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