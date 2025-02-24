ترامب: ولي العهد السعودي رجل رائع يحظى باحترام العالم كافة

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، 28 يونيو 2019

الرياض: جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شكره للسعودية لاستضافتها المحادثات بين واشنطن وموسكو، قائلا: أشكر السعودية والأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات مع روسيا، واصفا ولي العهد بالرجل الرائع الذي يحظى باحترام في أنحاء العالم كافة.

وأضاف في حديثه الخاص لـ”قناة “العربية” السعودية، اليوم الإثنين، بأنه يرتبط بصداقة قوية بالملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.

إلى ذلك، شكرت وزارة الخارجية الأمريكية السعودية لاستضافتها للمحادثات مع روسيا بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبعد انتهاء القمة الأمريكية الروسية حول أوكرانيا في قصر الدرعية.

في هذه الأثناء، رحب مجلس الوزراء السعودي باستضافة المباحثات بين روسيا وأمريكا في الرياض، وأكد أنها تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم.

(د ب أ)