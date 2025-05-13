ترامب ونتنياهو: استياء عابر أم خصومة جوهرية؟

جرياً على عاداته المأثورة في الخداع والمماطلة والكذب والتضليل، يصرّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على نفي أي خصومة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول ملفات كبرى مثل حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وقصف المرافق المدنية في اليمن، واستهداف البرنامج النووي الإيراني.
وليس الأمر أن ترامب يخالف نتنياهو حول جوهر هذه الملفات، وخاصة الانحياز الأعمى لدولة الاحتلال أو المشاريع الاعتباطية بصدد مستقبل القطاع وإعادة إعماره، فهذه لا يكاد أي رئيس أمريكي يختلف فيها مع الحكومات الإسرائيلية. فكيف وأن سيد البيت الأبيض اليوم هو الذي قدّم لدولة الاحتلال الهدايا الأثمن المعادية للشعب الفلسطيني والمخالفة للقانون الدولي، وأن نتنياهو يترأس الحكومة الأكثر يمينية وتطرفاً وعنصرية وفاشية على امتداد تاريخ الكيان الصهيوني.
الجوهر الآخر الكفيل بتغذية الخصومة الراهنة على صلة مباشرة بمبدأ في غاية البساطة والفاعلية معاً، أي حرص ترامب على خدمة أجنداته الشخصية ومصالح الولايات المتحدة ومنحها الأولوية في مجمل السياسات والخطط، مقابل حرص لا يقلّ تجذراً لدى نتنياهو لوضع مستقبله السياسي ومشكلاته القضائية ومصير ائتلافه على محك تفضيل أقصى حتى إذا تسبب في إيذاء برامج الرئيس الأمريكي.
زيارة ترامب الراهنة إلى السعودية والإمارات وقطر، وهي الأولى له في الرئاسة الثانية بعد رحلة أداء واجب إلى الفاتيكان، والأهمّ حتى الساعة في خدمة خطط ترامب الشخصية والعامة، تصادفت مع اليوم الـ584 من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع، وهذا سياق يتقاطع مع يقين الإدارة الأمريكية بأن نتنياهو يتعمد إطالة الحرب لأغراض شخصية وحزبية لم تعد تلبي رؤية البيت الأبيض للمشهد الإجمالي في المنطقة.
ولم تكن مصادفة عشوائية، بل كان التوقيت في صلب السيرورة، أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط أنجز مع المقاومة الفلسطينية صفقة إطلاق سراح الرهينة الإسرائيلي ـ الأمريكي إيدان ألكسندر. كذلك كان ويتكوف، خلال حديث مع عائلات الرهائن الإسرائيليين تعمد أن يأخذ صفة الصراحة، قد أكد أن دولة الاحتلال تطيل أمد الحرب عبثاً ومن دون غاية ملموسة.
وما أحجم نتنياهو عن الإفصاح عنه، تولى النطق به وزير التعاون الإقليمي الليكودي، الذي أعلن أن ترامب عمل لصالح دولة الاحتلال ولكن «اتضح أنه شخص لا يمكن التنبؤ بأفعاله»، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه، والدليل توقفه عن قصف الحوثيين المدعومين من إيران. وهذا رئيس «يستفيق صباحاً على A، وفي الليل يقرر B وC وD ويثير البلبلة في العالم بأسره حول أي موضوع»، حسب تعبيره.
الأيام والأسابيع المقبلة كفيلة بتأطير الخصومة الراهنة بين ترامب ونتنياهو، سواء لجهة احتوائها كما جرت العادة أو توسيعها طبقاً لمعدلات استياء سيد البيت الأبيض، خاصة في ضوء نتائج زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، وتطور المفاوضات الأمريكية مع إيران، وآفاق التهدئة في أوكرانيا، وحروب الرسوم الجمركية.
ذلك لأن على مكتب ترامب ملفات أشدّ تعقيداً وإلحاحاً من مجاراة حروب يجرّه إليها نتنياهو، بلا نهاية.
*المفروض بعد مليارات العرب يوقف ( ترامب)
حرب غزة ويعلن ذلك غدا أو بعد الغد.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
هه بل هما وجهان لعملة واحدة وتاريخ طويل من الإجرام المنظم ضد الفلسطينيين الأبرياء العزل الصامدين في أرضهم صمود الجبال الشامخات ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀
أميركا و إسرائيل ) وجهان لعملة واحدة . مسرحية .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ترامب ونتنياهو: استياء عابر أم خصومة جوهرية؟
ترامب يطلق التصريحات في جميع الاتجاهات، قبل أن يدرسها، ثم ينتظر نتيجة كل تصريح على حدة: هل كان صائبًا؟ وما حجم “الإصابة”؟ وما هو رد فعل “المصاب”؟
بعد ذلك، يتخذ القرار، حتى ولو كان القرار نفسه قابلًا للتغيير لاحقًا، إذا ما ظهرت مصلحة شخصية، تليها مصلحة أمريكا وإسرائيل أما المتضرر، فعليه أن يلجأ إلى أقرب قسم بوليس لتقديم شكوى!
والشكوى لغير الله مذلة نحن “بقرة حلوب”، حتى إن البقرة الحلوب، في يومٍ من الأيام، تجفّ لابنها!
ولكن “اللبن العربي” لا يجفّ أبدًا، وهذه من معجزات عالمنا العربي من النيل إلى الفرات.
هذا العالم المتحضّر يعرف عنا كل شيء من أكل الفول بالزيت الحار، إلى الكبسة، والخروف المحشي، وكرم الضيافة إذًا، علينا أن نحمد ربنا:
تم رفع العقوبات عن سوريا الحبيبة، ودخلت المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.
ولكن… القتل والدمار ما زال مستمرًا في الشعب الفلسطيني فماذا بعد؟ الله ورسوله والعِلم!
لكن، لماذا الاستعجال؟ أيضًا، من عيوبنا: الاستعجال، ويا مستعجل، عطّلك الله كل شيء له نهاية، ( 1 )
وفي الأفلام العربية، النهاية غالبًا ما تكون سعيدة،
ونادرًا ما يسمح المخرج للجمهور بمغادرة السينما دون أن يشعر بالسعادة.
أما في الأفلام الأمريكاني، فيأخذ المخرج منك المال، ثم يتعمّد أن يتركك حزينًا في نهاية الفيلم
ومن غرائب النفس البشرية أنها تشعر بالحب تجاه من يعذّبها!
أنا شخصيًا، أشعر بسعادة في كل مرة أرى فيها فيلم “الأب الروحي” أو “العرّاب” لأنطوني كوين،
رغم أن هذا الفيلم مأساة بكل المقاييس، وأنا أكره العنف بكل أشكاله، ومع ذلك، شاهدته أكثر من 100 مرة!
ولكن، أليس أنا بشر؟ وأعوذ بالله من كلمة “أنا يا رب، أنت تعلم بحال هذه الأمة فلا تتخلّ عنها،
وفي المقدّمة: الشعب الفلسطيني.. حسبي الله ونعم الوكيل. ( 2 )
واضح ان ترامب يعجز عن ايقاف حرب غزة بالرغم من الصليارات والصفقات لسببين أولهما انه لا يستطيع ان يردع دولة الكيان لي سبب من الأسباب وثانيهما لأن زعماء لا يطلبون منه ذلك
هما وجهان لعملة واحدة وترامب هوا ترامب وسيعود إلى طبيعته بعد قضاء حوائجه من الخليج