ترامب يأمر بإعادة بناء سجن الكاتراز المغلق وتشغيله مجددا- (تدوينة)

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنه أمر مسؤوليه بالعمل على إعادة بناء سجن الكاتراز وفتحه مجددا لاستقبال أخطر مجرمي أمريكا، بعد أن كان قد جرى إغلاق السجن الفدرالي السيئ السمعة قبل ستة عقود.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن السجن الذي يقع على جزيرة صغيرة قبالة سواحل سان فرانسيسكو، سيخصص لـ”مجرمي أمريكا الأكثر قسوة وعنفا”، مضيفا أنه سيجري العمل على “توسعته بشكل كبير”.

وأغلق سجن الكاتراز في 1963 بعد 29 عاما من افتتاحه بسبب الكلفة المرتفعة لتشغيله وصيانته، وفقا لمكتب السجون الأمريكي، حيث تحول إلى معلم سياحي.

ويقع السجن على بعد كيلومترين قبالة ساحل سان فرانسيسكو، وتبلغ طاقته الاستيعابية 336 نزيلا فقط، وقد ضم العديد من المجرمين المعروفين مثل زعيم المافيا آل كابوني، كما شهد العديد من محاولات الهرب الخيالية لسجناء.

وجعل ترامب من التصدي للجرائم، وخاصة تلك التي يرتكبها المهاجرون، عنصرا أساسيا في برنامج عمله خلال ولايته الثانية في البيت الأبيض.

وكتب ترامب “عندما كنا أمة أكثر جدية في الماضي، لم نتردد في سجن أخطر المجرمين، وإبعادهم عن أي شخص قد يؤذونه. هذا ما يجب أن يكون عليه الحال”.

أضاف “لن نتسامح بعد الآن مع هؤلاء المجرمين المتسلسلين الذين ينشرون القذارة وسفك الدماء والفوضى في شوارعنا”.

(أ ف ب)