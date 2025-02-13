ترامب يأمر بإعادة تنظيم الخدمات الدبلوماسية بما يتوافق مع سياسة “أمريكا أولا”

واشنطن: أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة تنظيم الخدمات الدبلوماسية لضمان “التنفيذ الصحيح والفعال” لبرنامج ترامب في السياسة الخارجية.

ويأتي هذا الأمر في الوقت الذي ينفذ فيه ترامب تغييرات لضمان توافق السياسات الخارجية مع سياسة “أمريكا أولا”. كما تعهد مرارا “بالتخلص من الدولة العميقة” من خلال طرد البيروقراطيين الذين يعتبرهم غير مخلصين.

كما أعقب الأمر الإضرابات في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وينص الأمر أيضا على أن التقاعس في تنفيذ برنامج الرئيس سيحاسب عليه وفق الانضباط المهني، وهو ما قد يؤدي إلى إنهاء تعاقد الموظفين.

وجاء في الأمر “يتعين على الوزير الحفاظ على قوة عاملة استثنائية من الوطنيين لتنفيذ هذه السياسة بشكل فعال”.

وأضاف “يتولى الوزير، بما يتفق مع القانون المعمول به، إصلاح الخدمة الخارجية وإدارة العلاقات الخارجية لضمان التنفيذ الصحيح والفعال لبرنامج الرئيس في السياسة الخارجية”.

وينص الأمر التنفيذي على أن وزير الخارجية سينفذ إصلاحات في معايير التوظيف والأداء والتقييم.

وقال أيضا إن الوزير يمكنه إعادة هيكلة برامج معهد الخدمة الخارجية ومراجعة أو استبدال دليل الشؤون الخارجية.

وبعد ساعات من توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، أمر ترامب بتجميد معظم المساعدات الخارجية الأمريكية لضمان توافقها مع سياسة “أمريكا أولا”.

