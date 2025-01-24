ترامب يأمل في تجنب توجيه ضربات لإيران

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه يأمل في تجنب توجيه ضربات ضد المواقع النووية الإيرانية، وفي التوصل إلى “اتفاق” مع طهران، العدو اللدود للولايات المتحدة وإسرائيل.

وردا على سؤال طرحته صحافية عما إذا كان سيدعم توجيه ضربات ضد هذه المواقع، أجاب ترامب أنه سيناقش المسألة مع “أشخاص رفيعي المستوى جدا”، دون أن يحدد من هم أو متى.

وقال “سيكون من الجيد حقا أن نتمكن من حل هذه المشكلة دون الحاجة إلى اتخاذ هذه الخطوة الإضافية”.

وكان ترامب يتحدث من المكتب البيضوي في البيت الأبيض بعد توقيعه عددا من الأوامر التنفيذية.

وأضاف “علينا أن نأمل بأن تبرم إيران اتفاقا، وإذا لم تفعل، فلا أعتقد أن هذه مشكلة أيضا”.

وكان ترامب مهندس السياسة المعروفة باسم “الضغط الأقصى” تجاه إيران خلال فترة ولايته الأولى (2017-2021).

وفي عام 2018، انسحب ترامب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي بعد ثلاث سنوات من توقيعه، وأعاد فرض عقوبات مشددة على طهران.

وأشار ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية إلى أن إسرائيل قد تضرب منشآت نووية إيرانية.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، التقى إيلون ماسك، رجل الأعمال المقرب من ترامب، مسؤولا إيرانيا كبيرا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، في محاولة لتهدئة التوترات.

(أ ف ب)