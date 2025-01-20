ترامب يؤدي اليمين: سأضع حدا لكل الحروب… والعصر الذهبي لأمريكا بدأ الآن

لندن – «القدس العربي»: أدى دونالد ترامب، أمس الاثنين، اليمين أمام أعضاء من المحكمة الدستورية ليتم تنصيبه الرئيس الـ47 للولايات المتحدة في حفل جرى في الكونغرس وحضره سلفه جو بايدن ومنافسته السابقة نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى جانب رؤساء سابقين ومسؤولين، وأقطاب أعمال، وممثلين عن دول عدة.

كما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائبا للرئيس.

وأدلى الرئيس الجديد بخطاب حدد فيه أولويات إدارته والتحديات التي اعتبر أنها تواجه البلاد، مؤكدا أن “العهد الذهبي” للولايات المتحدة قد بدأ وأنه سيضع “أمريكا أولا”. وشدد على أن أمريكا ستصبح قريبا أقوى وأكثر استمرارية عما كانت عليه في السابق.

وأعلن ترامب أن الحكومة تواجه “أزمة ثقة”، وقال إنه في ظل إدارته “ستتم استعادة سيادتنا، واستعادة أمننا، وإعادة التوازن لموازين العدالة”. واعتبر أن لديه “تفويضا لعكس الخيانة الفظيعة بشكل كامل وتام”، متعهدا “بأن يعيد للناس إيمانهم وثروتهم وديمقراطيتهم وحريتهم”. وأضاف: “من هذه اللحظة فصاعدا، انتهى تراجع أمريكا”.

وتطرق إلى الحروب التي شهدها العالم في السنوات الماضية من أوكرانيا إلى العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، قائلا: “سنضع حدا لكل الحروب”، مشيرا إلى أن نجاحه سيُقاس “ليس فقط بالمعارك التي نفوز بها، بل بالحروب التي ننهيها أيضا، وربما الأهم من ذلك الحروب التي لا نخوضها أبدا”. وجدد تعهده المثير للجدل بـ”استعادة” قناة بنما، مشددا على أن “الهدف من اتفاقنا وروحية معاهدتنا انتهكا بالكامل”. كما قال: “بعد وقت قصير من الآن، سنقوم بتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا”. كما أكد ترامب أنه سيعلن عن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للبلاد للتصدي للهجرة غير القانونية، مضيفا أنه سيوقف أي دخول غير قانوني، متعهدا بإعادة ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلدانهم.

كما أعلن ترامب أن السياسة الأمريكية الرسمية ستعترف فقط “بجنسين ذكور واناث”.

وقال: “سأباشر على الفور إصلاح نظامنا التجاري لحماية العمال والعائلات الأمريكية. بدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على دول أجنبية لإثراء مواطنينا”.

وتوالت التهاني لترامب من قبل قادة للعالم دون أن يخفي بعضهم، خاصة في أوروبا قلقهم من تبعات رئاسته الاقتصادية والسياسية والأمنية على دول الاتحاد. وعبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن أمل الاتحاد الأوروبي بـ”تعاون وثيق” مع إدارة ترامب في مواجهة “التحديات العالمية”، مشيرة الى “القوة المستدامة للشراكة عبر الأطلسي”. كما أعرب المستشار أولاف شولتس عن أمله في استمرار “العلاقات الجيدة عبر الأطلسي” مع “أقرب حليف” لألمانيا. إلا أنه قال في تصريحات سابقة، أمس: “أوصي الجميع بأن يحافظوا دائما على استقامة الظهر”. أما رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، فكان أكثر صراحة في التعبير عن المخاوف إذ حذر من أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قد “يُسحقان” بسبب السياسة المعلنة لترامب.

وفي كييف، هنأ الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي ترامب، قائلا في رسالة عبر منصة “أكس”: “الرئيس ترامب حاسم على الدوام وسياسة السلام بالقوة التي أعلنها توفر فرصة لتعزيز الزعامة الأمريكية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وهو الأولوية المطلقة”. كما هنأه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤكدا أنه “منفتح على الحوار” بشأن أوكرانيا لتحقيق “سلام دائم”.

أما في طهران، فقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي للصحافيين: “نأمل أن تكون توجهات وسياسات الحكومة الأمريكية (المقبلة) واقعية ومبنية على احترام مصالح (…) دول المنطقة، بما في ذلك الأمة الإيرانية”.

كما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ترامب، في رسالة مصورة قال فيها: “أفضل أيام تحالفنا لا تزال أمامنا”، مضيفا: “أعتقد أن عملنا معا سيرتقي بالتحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى ذروات أعلى”. وأضاف: “أنا واثق من أننا سنكمل هزيمة محور الإرهاب. ونبدأ حقبة جديدة من السلام والازدهار لمنطقتنا”.