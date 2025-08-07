ترامب يؤكد أنه مستعد للقاء بوتين حتى لو رفض الأخير لقاء زيلينسكي

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس استعداده للقاء فلاديمير بوتين حتى في حال لم يجتمع الرئيس الروسي قبل ذلك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وعندما سأله الصحافيون في المكتب البيضوي عما إذا كان مطلوبا من بوتين مقابلة زيلينسكي أولا، أجاب ترامب “لا، ليس عليه ذلك، لا”. مضيفا “إنهم يرغبون في مقابلتي، وأنا سأفعل ما بوسعي لوقف القتل”.

وأتى تصريح الرئيس الأمريكي بعيد إعلان موسكو أنّ هناك “اتفاقا مبدئيا” على عقد لقاء بين بوتين وترامب “في الأيام المقبلة” واستبعادها عقد قمة ثلاثية تجمعهما مع زيلينسكي الذي يطالب بالتفاوض مباشرة مع نظيره الروسي.

وبالنسبة للرئيس الروسي، فإنّ “الظروف” لم تتهيّأ بعد لعقد ثنائي مع نظيره الأوكراني.

وكان ترامب أشار الأربعاء إلى إمكانية أن يعقد “قريبا جدا” لقاء مع الرئيس الروسي.

وسيكون هذا أول اجتماع بين الرئيسين الأمريكي والروسي منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

وعُقد آخر لقاء مباشر بين ترامب وبوتين في 2019 على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، في حين يعود آخر لقاء بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة إلى حزيران/يونيو 2021 حين التقى الرئيس السابق جو بايدن ببوتين في جنيف.

ومنذ بدء الولاية الثانية لترامب تحدّث سيدا البيت الأبيض والكرملين عبر الهاتف مرات عدة.

وفشلت حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات المباشرة بين موسكو وكييف في تحقيق أي تقدم نحو وقف إطلاق النار، إذ تبدو مطالب الجانبين متباعدة لإنهاء النزاع المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وحدّد ترامب مهلة نهائية لروسيا تنتهي الجمعة للتوصّل إلى اتفاق مع كييف، وذلك تحت طائلة فرض عقوبات أميركية شديدة عليها.

وعندما سُئل الخميس عمّا إذا كانت هذه المهلة لا تزال سارية، أجاب ترامب أنّ “الأمر يعتمد على بوتين، سنرى ما سيقوله”.

