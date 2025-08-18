سياسة | دولي

ترامب يؤكد أن زيلينسكي قادر على إنهاء الحرب ويستبعد أن تستعيد أوكرانيا القرم أو أن تنضم إلى الناتو

منذ ساعتين

حجم الخط
0

واشنطن:  أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر الأحد أن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادر على إنهاء الحرب مع روسيا “على الفور”، لكنه استبعد استعادة أوكرانيا لشبه جزيرة القرم أو انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” عشية اجتماعه المقرر في البيت الأبيض مع زيلينسكي وقادة أوروبيين، “بإمكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي إنهاء الحرب مع روسيا على الفور تقريبا، في حال أراد ذلك، أو يمكنه مواصلة القتال”.

أضاف “لا استعادة للقرم التي منحها أوباما (قبل 12 عاما من دون إطلاق رصاصة واحدة) ولا انضمام لأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ترامب: على زيلينسكي عدم استهداف موسكو
15 - يوليو - 2025
زيلينسكي وترامب يناقشان هاتفيا وقف تسليم الأسلحة الأمريكية إلى كييف
5 - يوليو - 2025
مقتل 4 وإصابة 28 في هجوم روسي على سومي بأوكرانيا
4 - يونيو - 2025
زيلينسكي: منفتحون على محادثات جديدة مع موسكو
19 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية