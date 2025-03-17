ترامب يؤكد أن قرارات العفو الصادرة عن سلفه باطلة

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن العفو الذي منحه سلفه جو بايدن على نحو استباقي لعدد من المسؤولين والموظفين الحكوميين، باطل، وهي تصريحات ذات عواقب قانونية غير واضحة.

قبل ساعات من تسليم السلطة إلى دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير، منح جو بايدن العفو على نحو استباقي لعدد من المسؤولين والموظفين لحمايتهم من “ملاحقات قضائية غير مبررة ومدفوعة سياسيا”.

ومُنح هذه الحماية رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال مارك ميلي، والطبيب الذي نسق استراتيجية الإدارة الأمريكية في مكافحة كوفيد-19 أنتوني فاوتشي، ومسؤولون شاركوا في لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال” مساء الأحد “إن قرارات العفو التي منحها جو بايدن النائم للجنة غير المنتخبة من البلطجية السياسية ولآخرين كثر، تُعد بموجب هذا النص باطلة ولاغية وبدون أي تأثير”.

وبدون أن يقدم أي دليل، اتهم الرئيس الأميركي أعضاء لجنة التحقيق في أحداث الكابيتول بالوقوف وراء العفو الذي صدر بدون علم جو بايدن، مشيرا إلى أنهم “خاضعون للتحقيق على أعلى المستويات”.

ولم تتضح على الفور التبعات القانونية لهذه التأكيدات.

وأشار ترامب إلى أن هذه الأوامر بالعفو صدرت باستخدام “قلم آلي”.

ونشر الملياردير في وقت سابق صورة ساخرة على منصته تظهر توقيع سلفه الديمقراطي باستخدام ذراع آلية مزودة بقلم، مما يوحي أن بايدن لم يكن يوقع قراراته بنفسه.

ترامب الذي تعهد “الانتقام” من خصومه السياسيين، انتقد في يوم تنصيبه أوامر العفو الممنوحة لأشخاص “مذنبين للغاية بارتكاب جرائم خطيرة جدا”.

(أ ف ب)